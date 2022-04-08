Мнение: Настоящие друзья России

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

За это решение проголосовали 93 страны. Воздержались – 58.

Против – 24. И именно эти 24 страны в полной мере можно считать настоящими друзьями нынешней России. Надежда и опора России! На кого Россия может положится в трудную минуту.

Вот полный список этих стран.

Алжир, Беларусь, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Мали, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

Фотография отсюда

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