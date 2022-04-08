 

Мнение: Голосование ООН по приостановке членства РФ в СПЧ

08.04.2022, 4:10, Разное
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Голосование ООН по приостановке членства РФ в СПЧ

Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. Сообщается, что «за» проголосовали 93 страны, «против» — 24 страны, еще 58 стран воздержались. Голосование прошло после обвинений России в преступлениях против мирных жителей украинской Бучи.

Открыто отмечается, что США активно выступают против дальнейшего участия России в СПЧ ООН. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден лично поручил постоянному представителю Линде Томас-Гринфилд добиться исключения России.

Для справки:

В СПЧ ООН, в отличие от Совета безопасности, членство является временным, происходит постоянная ротация участников. В 2017-2019 годах Россия вообще не участвовала в его деятельности из-за того, что российская заявка уступила Хорватии и Венгрии по количеству полученных голосов. Текущий срок полномочий России истекает в 2023.

Те же США в 2018 году выходили из СПЧ. Этот шаг Дональд Трамп объяснил несогласием с критикой со стороны других членов Совета в отношении Израиля, который Вашингтон считает своим ключевым союзником на Ближнем Востоке. Тогда постпред США в ООН Никки Хейли называла орган «лицемерной организацией» и «выгребной ямой политической предвзятости».

https://t.me/boris_rozhin/40599

Источник: Colonel Cassad



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