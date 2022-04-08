Мнение: Усатый голубь мира. Неожиданно!

Песков, пресс-секретарь преза, сегодня опять отличился – да так, что вой шакалов потряс все соцсети разом. Однако смешной усач и верная подстилка кремлевских “стратегов” (кем его всегда считали) – как видно, совсем отвязался: сегодня он покусился вообще на святое – взял да и разгласил практически “военную тайну” – признал, причем в интервью западному журналисту (!), что Россия несет на Украине “тяжелые потери”.

Что тут началось! И главное – видно, что Песков явно нарывается. Причем не в первый раз. Он уже отличался ранее: то вступился вдруг за тех, кто уехал из России после 24 февраля – они, дескать, НЕ ВСЕ “изменники Родины”. Первый дружный шакалий вой. Предупредительный.

Песков не унялся: дальше он внезапно стал оспаривать сообщение о том, что сам Кадыров получил звание генерал-лейтенанта! “Я сам не видел такого постановления”. И это вместо поздравления! Всесильный Рамзан был сильно раздосадован и даже – неслыханная дерзость – не удержался и выразил свою досаду; ТЕМ БОЛЕЕ, что в конечном-то итоге порыв Пескова оказался каким-то донкихотским – потому что звание Кадырову действительно, как оказалось, присвоили. То есть Песков спорил, получается, чисто из упрямства и, как пишут в протоколах, “личных неприязненных чувств”?

Дальше – еще больше. Лавров (!) – общий любимец всей провоенной клаки, вдруг заявляет буквально вчера, что “отвод войск из-под Киева был, по всей видимости, ошибкой”. Более чем недвусмысленное заявление! И – тут же выскакивает бесстрашный усач Песков и заявляет прямо противоположное явно в пику Лаврову: “Отвод войск из-под Киева был одобрен лично президентом”. Т.е. Лавров, козырной король в путинской иерархии, делает заявление – Песков кроет его козырным тузом.

И вот сегодня – апофегей. Песков, с одной стороны, берет на себя вроде как прерогативы Минобороны (щелкнул, таким образом, по носу обоих лидеров “партии войны” – и Лаврова, и Шойгу), а потом и вовсе выдает сакраментальное – мы, дескать, надеемся как можно скорее завершить кровопролитие и заключить мир.

Ого! По виду, обезумевший пресс-секретарь просто выбежал один прямо под танки. Хотя, безусловно, безумству храбрых поем мы песню.

Все искали, кто ж встанет во главе бунта “Партии мира”. Но едва ли кто-то мог предположить, что таким смельчаком-отморозком окажется… Песков. Я сегодня только дивлюсь, насколько ж дружно все шакалы и псы войны завыли по всем пабликам, проклиная Пескова. От Кадырова до Чадаева – удивительное единство. Стрелков бьется буквально в падучей при упоминании Пескова.

Если даже эта какая-то хитрая разводка – храбрость усача никак нельзя недооценивать. Он, как ни крути, вышел на самую линию огня – один против всех своих подельников, а заодно – 70% прочего населения.