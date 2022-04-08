Мнение: Энергия на сострадание

Когда-то я писала про Ф.В. Оствальда.

Это великий химик и физик, который самым важным своим открытием считал так называемую теорию энергетизма.

Упрощенно, это понимание о том, что все физические явления можно свести к единым энергетическим законам. И главный энергетический закон Оствальд вывел для себя в то время, когда едва не погиб от выгорания и перегрузки.

Он выполнял одновременно много разной работы: преподавал, писал научные статьи, вел научные дискуссии, руководил исследовательской работой, и на почве такого истощения тяжело заболел.

Когда ему удалось выбраться из болезни, он осознал, что соблюдение закона сохранения энергии является главной задачей человека, и на уровне социума, и на уровне личности.

Для экономии энергии нужно хотя бы примерно представлять, сколько у вас сил, на что вы их тратите, с какой целью, чем вы их восстанавливаете, как совершается ваш энергетический оборот. Точно так, как для выживания компании, руководитель должен соизмерять доход и расход, не имея иллюзий по поводу доходов и осознавая направление трат, так и человек должен осознавать, на что он тратит силы и зачем. По крайней мере стараться.

Эту простую мысль большинство людей феноменальным образом отвергают.

В схеме она кажется очевидной, а на практике многие относятся к ней как к крамольной.

Проверьте это, написав, что “надо беречь свои силы, не переживая о том, что от тебя не зависит”.

И большая часть ваших знакомых обвинят вас в эгоизме.

В благополучное время меньше, а в такие времена, как сейчас, очень многие.

Экономия энергии выглядит для многих эгоизмом, локус контроля в границах многим кажется эгоизмом.

Как будто энергия должна все время разливаться мимо границ, чтобы вы выглядели сострадательным человеком.

Помните, сколько лет мы обсуждали в блоге сущность эмпатии и ее отличия от слияния?

В теории это многим было как будто понятно, а на практике – совсем нет.

Эмпатия – это когда вы способны понять, что чувствует другой человек, находящийся в других условиях.

Слияние – это когда вы не можете почувствовать разницу между собой и другим человеком, не видите границы.

Слияние не только отличается от эмпатии, оно исключает эмпатию.

Если у вас плохие границы, вы не способны к эмпатии.

Вы путаете свои эмоции и эмоции человека, свои и его желания, свои и его цели, вы не способны к объективной оценке ситуации.

Объективная оценка основана на том, что ваш наблюдатель остается беспристрастным, непредвзятым. Он даже на вас может посмотреть со стороны, как на отдельного человека. Только тогда ваша самооценка независима.

Объективная оценка – сестра эмпатии. Вы можете поставить себя на место человека, понять его чувства, вы можете поставить себя на место тех, с кем у него конфликт или сотрудничество, понять их, и все эти данные вы можете передать для анализа объективному внутреннему наблюдателю.

Если у вас слияние с одной из сторон, беспристрастная оценка отсутствует. Эмпатии у вас тоже нет, потому что вы не можете отделить свои эмоции от чужих, вы ощущаете месиво, вы путаете свои страхи и свои влечения и эмоции другого человека, не можете отодрать себя от другого.

С чем связан гнев на “эгоизм” той стороны, которая считает себя жертвой и не хочет слышать ни про какие границы, требует “сострадания” в значении “слияние”, легко понять.

Ей хотелось бы получить доступ к чужим ресурсам.

Если вы требуете у кого-то сострадания к себя, отрефлексируйте свое желание власти над его ресурсами.

Вы хотели бы распорядиться его вниманием, его энергией, его средствами в свою пользу.

Снимите белое пальто и не говорите, что ваша цель – “человечность”.

Вы хотите получить доступ к чужим ресурсам. Для этого вам и нужно чужое сострадание.

Если вы требуете у кого-то сострадания не к себе, ваша цель похожа.

Вы хотите быть уверены, что когда у вас случится беда, вы легко получите доступ к чужим ресурсам, выразив страдание.

Вот это все надо отрефлексировать, чтобы перестать обзывать эгоистами тех, кто не хочет служить вашему эгоизму.

И после этого можно будет перейти к следующему этапу.

Настоящее сострадание – это осознанное направление энергии в помощь другому человеку.

Энергия эта может выражаться в эмоциях, в словах, в физической и материальной помощи.

Это и есть поток нормального сострадания: эмоции становятся стимулом для конкретной помощи.

Это происходит только тогда, когда поток энергии имеет конструктивное русло.

Если мы вернемся к началу, мы увидим логику в том, что сострадание должно ориентироваться на закон сохранения энергии.

Это значит, что вы не просто убиваетесь за компанию, а направляете энергию на пользу.

Ваше сострадание больному не может выглядеть как ваша болезнь “вместе с ним”, а должно заключаться в его лечении и уходе за ним.

Вы должны увидеть конструктивное русло для вашей энергии в пользу страдающего человека, только тогда это можно будет считать состраданием, а не заражением себя его болью.

Заразившись болью, вы вскоре претендуете на то, чтобы перетянуть внимание с реальной жертвы на себя.

Вы, наверное, видели таких людей. Жена заболела и муж от горя запил, теперь он в таком состоянии, что больная жена должна ему помогать. Муж потерял работу, жена впала в панику, и теперь он должен утешать ее. Никто не может упрекнуть этих людей в том, что они равнодушны, нет, они потрясены бедой партнера, считают эту беду своей, страдают изо всех сил. Но что с того?

Экономить свои силы нужно не только ради того, чтобы сохранить себя. Потеряв себя, не поможешь другому, тебе самому потребуется помощь.

Заболев от истощения, Оствальд испугался собственной беспомощности. Не экономив свои силы и расплескивая себя в разные стороны, он пришел к тому, что не смог работать и забота о нем легла на плечи близких.

Обратите внимание, как много людей сейчас от “сострадания” превращаются в груз для себя и близких.

Тот механизм (“сострадание”) который должен делать их более полезными для других, для тех, кому они сострадают, делает их все более бесполезными.

Многие люди пишут, как они просыпаются утром и начинают плакать, плачут, читают новости и плачут, и не хотят переставать плакать, потому что боятся, что это сделает их бесчувственными и бесчеловечными.

Что происходит с такими людьми?

Им страшно, они страдают от потери иллюзий контроля, иллюзий доверия к сильным мира, иллюзий бессмертия, иллюзий власти своих желаний над реальностью.

Отрефлексировать страх они не могут и называют его состраданием, потому что это лучше звучит.

Куда изливается их энергия?

Не просто в черную дыру.

Энергия идет на разрушение их здоровья, здоровья близких, их ресурсов, ресурсов близких.

Это происходит от того, что они не могут взять себя в руки и как трехлетние дети рыдают перед воображаемой родительской фигурой, шантажируя, что если им срочно не вернут покой и понятный старый мир, они не успокоятся.

Вот это типичный пример слияния, которое многие путают с состраданием.

Они читают про жертв, страдают с ними и за них, а кто-то третий должен с этим что-то сделать.

Кто-то третий должен, а они просто присоединятся к страданиям, и в этом их миссия и их “человечность”.

А что у вас происходит, друзья?

Чем занимаетесь и что пытаетесь делать в изменившемся мире?

Кому сострадаете и как?