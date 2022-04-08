Волосы до плеч с челкой-шторкой: выбираем модную и простую в укладке стрижку

Волосы до плеч с челкой в виде шторки – модная стрижка, которая идет многим женщинам. Она проста в укладке и не требует сложного ухода. Однако такую прическу необходимо стилизовать под ваш тип лица. Она имеет множество разновидностей. В статье мы приведем несколько вариантов этой стрижки с учетом особенностей внешности.

Квадратное лицо

Челка-шторка идеально подходит для квадратной формы лица. Пряди на уровне глаз создадут иллюзию более широких скул и сделают черты более гармоничными. Длина волос до плеч отвлекает внимание от квадратного подбородка.

Текстурированные светлые пряди

Эта прическа красиво смотрится на светлых текстурированных прядях. Если вы отдадите ей предпочтение, то посоветуйтесь со стилистом по поводу цвета волос. Он подскажет, в какой оттенок блонда вам лучше покраситься, учитывая ваш тон кожи.

Прямой пробор и длинные слои

Челка с прямым пробором и слоями красиво смотрится на средних и длинных волосах. Это классический, но современный вариант прически. Он подходит для женщин всех возрастов.

Прямой срез и длина до ключицы

Прическа с прямым срезом и челкой-шторкой идеально подходит для женщин с тонкими прядями. Волосы длиной до ключицы красиво обрамляют лицо. Но, прежде чем делать такую стрижку, следует проконсультироваться со стилистом. Он подскажет вам, подходит ли эта прическа к вашему овалу лица.

Рваная челка и слои

Этот вариант прически сделает вашу шевелюру пышной и придаст ей больше объема. Рваная челка и слои подойдут женщинам с тонкими волосами. Но эту стрижку придется постоянно поддерживать. Чем короче челка, тем чаще вам придется обрезать волосы для сохранения стиля.

Круглое лицо

Если у вас круглое лицо, то выбирайте вариант стрижки с длиной немного ниже плеч. Это поможет уменьшить линию подбородка. Попросите парикмахера сделать челку, опускающуюся ниже линии глаз. Это сделает скулы менее широкими.

Взъерошенные волны

Взъерошенные волнистые волосы можно легко создать и подправить. Для этого вам понадобятся щипцы. Нагрейте их до средней температуры и слегка завейте пряди.

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Свободные кудри

Свободные кудри с челкой-шторкой выглядят красиво, если завить их от лица. Для их создания вам понадобится плойка. Не забудьте завить не только длинные пряди, но и кончики челки.

Прямые волосы средней длины

Чтобы создать прическу с челкой-шторкой на прядях средней длины, вашим волосам потребуется помощь. Такой шевелюре необходимо придать объем и форму. Возьмите плойку и слегка подогните челку. При этом вы можете использовать мусс для укладки.

Слоистая стрижка с обрамлением лица

Слоистый вариант этой прически подходит женщинам старше 40 лет. Пряди красиво обрамляют лицо и омолаживают облик. Чтобы сделать шевелюру более объемной, используйте спрей для уплотнения волос. Нанесите его на влажные пряди, а затем сделайте укладку феном.

Заключение

Волосы средней длины с челкой-шторкой – универсальная стрижка, которая имеет много разновидностей. Вы всегда сможете подобрать такой вариант, который подходит к вашему лицу.