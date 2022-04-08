 

NTD – спустя 60 лет запрета Куба возвращается в профессиональный бокс

08.04.2022, 1:45, Разное
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На Кубе снимают 60-летний запрет на профессиональный бокс, введённый Фиделем Кастро. Как передаёт NTD, раньше у кубинских любителей бокса было только две возможности — заниматься любительски или бежать из страны. Теперь спортсмены смогут заключать контракты и выступать в других странах за деньги.

Казалось бы, обычная тренировка в спортзале в Старой Гаване. Но в воздухе витает вдохновение. Перед кубинскими боксёрами открывается будущее. В стране снимают 60-летний запрет на профессиональный бокс. Он был введён бывшим коммунистическим лидером Фиделем Кастро.

У кубинских любителей бокса было только две возможности: заниматься любительски или бежать из страны.

АЛЬБЕРТО ГОНСАЛЕС, тренер: Думаю, миграция кубинских боксёров немного уменьшится. Экономическая ситуация в стране тяжёлая, и занятия профессиональным спортом помогут боксёрам обеспечивать семьи.

Кубинцы познакомились с боксом в начале прошлого века благодаря туристам из США. Этот вид спорта быстро стал очень популярным. Но после запрета кубинцы участвовали только в соревнованиях по любительскому боксу. С 72 года они завоевали 41 золотую медаль на Олимпийских играх.

Теперь боксёры смогут заключать контракты и выступать в других странах за деньги. Кубинские спортивные чиновники разработали схему распределения гонорара: 80 процентов будут получать боксёры, 15 процентов — их тренеры, и 5 процентов достанется медицинскому персоналу.

БОКСЁР: Мне нравится сам бокс, но, помимо этого, я хочу получить и профессиональный титул на международных соревнованиях.

Куба возвращалась к профессиональному боксу постепенно — с 2013 года. Сначала спортсменам разрешили выступать в полупрофессиональных соревнованиях, позже — в одном из профессиональных международных турниров.

Теперь кубинские боксёры выступят на профессиональном ринге 20 мая в Мексике.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2022 года.



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