Ретро снова в тренде: примеряем на себя винтажные наряды, которые носили в прошлом веке

Не торопитесь выбрасывать старые вещи, которые носили ваши мамы или бабушки. Ведь может пройти не так уж много времени, как эти наряды вновь будут на пике популярности. Винтажный стиль возвращается и в современные гардеробы. Сначала это были вещи наших родителей, а теперь стоит доставать и одежду из бабушкиных сундуков. О том, какие именно предметы гардероба в тренде в 2022 году, читайте далее.

Пиджак в стиле оверсайз

Просторная, несколько мешковатая одежда пользуется популярностью на протяжении многих лет. Ее основными особенностями являются свободный крой и комфортная непринужденность. Этот стиль весьма демократичен и подходит, как молодым, так и более старшим лицам. Для получения гармоничного ансамбля необходимо правильно балансировать пропорции. Если объемный верх, то низ должен быть обтягивающим и наоборот.

Если вы нашли на антресолях пиджак оверсайз, то приводите его в порядок и подбирайте к нему подходящую одежду. В данном случае советуем взять обтягивающие джинсы и светлую блузку. Для создания более законченного образа добавьте аксессуары. Широкий пиджак отлично комбинируется с любой одеждой, добавляет элегантности и скрывает полноту.

Блузка с цветочным принтом

Блузка с цветами добавит образу женственности и очарования. Она вам велика? Ничего страшного, вы можете заправить ее в брюки или джинсы. Отличный образ для повседневных будней и для работы в офисе.

Вязаный жилет

Еще одна просто незаменимая находка из бабушкиной коллекции одежды. Весной без этой вещи вы точно не обойдетесь. Жилет не должен облегать вашу фигуру. Трендовые цвета: белый, серый, коричневый. Жилет может быть ажурный, гладкий, с узорами.

Объемные рукава

В моде в прошлом веке были объемные плечи. Теперь вы можете смело доставать такую одежду. Это могут быть подплечники или рукава-фонарики. Если хотите создать эффектный образ, то добавьте к блузке с объемными рукавами классические брюки или юбку-карандаш.

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Плиссированная юбка

Наши бабушки носили длинные юбки. В наступившем весеннем сезоне они снова в моде. Плиссированная юбка и сегодня смотрится эффектно и привлекательно. Особенно в сочетании с футболкой и кроссовками. На пике популярности расклешенная плиссированная юбка.

Бархатные штаны

Вам нравится богемный шик, тогда срочно ищите вельветовые брюки. Практичные и функциональные они будут просто необходимы в холодную погоду. Не зря их так любили носить наши бабушки.

Костюм с юбкой

Продолжаем разбирать наряды, хранящиеся на антресолях. Костюмы-двойки были невероятно популярны во времена молодости наших бабушек. Они снова возвращаются! Костюмы-двойки очень удобны, к ним не нужно тщательно подбирать другие элементы одежды. Можно лишь добавить некоторые аксессуары. К тому же каждый элемент костюма можно использовать по отдельности и создавать разнообразные варианты.

Симпатичные платья

Они могут быть как короткими, так и длинными.

Платья выглядят невероятно женственно и романтично. Модели в стиле ретро уместны как для повседневности, так и для вечернего выхода. Они безупречны!