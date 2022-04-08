 

Ночная маска, смягчающая эпидермис, играет особенно важную роль: несколько полезных советов по макияжу для сухой кожи

08.04.2022, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Каждый тип эпидермиса имеет свои достоинства и недостатки. Сухая кожа не блестит и не склонна к появлению угрей. Однако она легко раздражается и шелушится. По этой причине на нее трудно накладывать декоративную косметику. Далеко не всегда удается получить красивый и ровный тон. Как добиться хорошего результата при нанесении мейкапа? В статье мы приведем несколько полезных советов по макияжу для сухой кожи.

Ночная маска

Если у вас сухая кожа, то подготовку к утреннему макияжу нужно начинать с ночи. Эпидермис необходимо увлажнить и сделать мягким. С этой целью следует использовать ночную маску.

Это средство очень важно для сухой кожи. Активные компоненты ночной маски проникают в эпидермис и размягчают его. Это облегчает нанесение макияжа утром.

Спрей для лица

Вы можете также использовать увлажняющий спрей для лица. Он насытит вашу кожу влагой и облегчит нанесение косметики.

Вы можете также использовать для увлажнения розовую воду. Налейте ее в пульверизатор и распылите на лицо.

Подходящий аппликатор

Необходимо не только подготовить кожу к макияжу, но и использовать подходящие инструменты. Следует избегать кисточек с жесткой щетиной. Они могут вызывать раздражение и высыпания на коже.

Наносите косметику с помощью мягких кисточек или спонжа. Они не раздражают и не травмируют эпидермис.

Жидкая основа

Обладательницам сухой кожи подойдет жидкая основа. Она не забивается в морщины и складки, а также естественным образом увлажняет лицо.

Выбирайте смягчающие составы на масляной основе. Они должны содержать увлажняющие ингредиенты.

Используйте праймер

Нанесение праймера – важная часть макияжа, особенно для обладательниц сухой кожи. Существует множество разновидностей этого средства. Вам следует выбрать такой продукт, который предназначен для сухой или нормальной кожи. Он содержит увлажняющие вещества и обеспечивает ровное покрытие.

Праймер предотвращает появление сухих пятен на коже. Это помогает избежать растрескивания и высыхания макияжа.

Избегайте матовых помад

Матовые помады не подходят для сухой кожи. Они еще сильнее сушат губы, и результат получается некрасивым. Предварительное увлажнение в данном случае не помогает. Поэтому от применения матовых помад лучше отказаться.

Заключение

Сухость кожи может создать вам определенные трудности при нанесении косметических продуктов. Но при хорошем уходе за лицом и использовании подходящих средств для макияжа вы можете получить красивый и стойкий мейкап.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Новые санкции США ударили по «шеф-повару Путина» за угрозу суданской демократии

05.06 / Мнение: К вам едут из ЛНР

02.04 / Мнение: Путин обманул Меркель и Макрона?

23.09 / Из столичного региона России начали массово улетать птицы

18.08 / Мнение: Новый лидер нации

02.09 / Копаем до первого зомби

07.06 / 4 женщины-инженеры обсуждают домогательства, изоляцию и настойчивость

28.02 / Мнение: Подготовка к санкциям, отказ ЕС от «золотых паспортов» и вложения Китая в уголь

11.07 / Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями

22.01 / Экстрим в моде: образ «медуза» – новое стильное увлечение в холодное время года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика