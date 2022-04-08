Ночная маска, смягчающая эпидермис, играет особенно важную роль: несколько полезных советов по макияжу для сухой кожи

Каждый тип эпидермиса имеет свои достоинства и недостатки. Сухая кожа не блестит и не склонна к появлению угрей. Однако она легко раздражается и шелушится. По этой причине на нее трудно накладывать декоративную косметику. Далеко не всегда удается получить красивый и ровный тон. Как добиться хорошего результата при нанесении мейкапа? В статье мы приведем несколько полезных советов по макияжу для сухой кожи.

Ночная маска

Если у вас сухая кожа, то подготовку к утреннему макияжу нужно начинать с ночи. Эпидермис необходимо увлажнить и сделать мягким. С этой целью следует использовать ночную маску.

Это средство очень важно для сухой кожи. Активные компоненты ночной маски проникают в эпидермис и размягчают его. Это облегчает нанесение макияжа утром.

Спрей для лица

Вы можете также использовать увлажняющий спрей для лица. Он насытит вашу кожу влагой и облегчит нанесение косметики.

Вы можете также использовать для увлажнения розовую воду. Налейте ее в пульверизатор и распылите на лицо.

Подходящий аппликатор

Необходимо не только подготовить кожу к макияжу, но и использовать подходящие инструменты. Следует избегать кисточек с жесткой щетиной. Они могут вызывать раздражение и высыпания на коже.

Наносите косметику с помощью мягких кисточек или спонжа. Они не раздражают и не травмируют эпидермис.

Жидкая основа

Обладательницам сухой кожи подойдет жидкая основа. Она не забивается в морщины и складки, а также естественным образом увлажняет лицо.

Выбирайте смягчающие составы на масляной основе. Они должны содержать увлажняющие ингредиенты.

Используйте праймер

Нанесение праймера – важная часть макияжа, особенно для обладательниц сухой кожи. Существует множество разновидностей этого средства. Вам следует выбрать такой продукт, который предназначен для сухой или нормальной кожи. Он содержит увлажняющие вещества и обеспечивает ровное покрытие.

Праймер предотвращает появление сухих пятен на коже. Это помогает избежать растрескивания и высыхания макияжа.

Избегайте матовых помад

Матовые помады не подходят для сухой кожи. Они еще сильнее сушат губы, и результат получается некрасивым. Предварительное увлажнение в данном случае не помогает. Поэтому от применения матовых помад лучше отказаться.

Заключение

Сухость кожи может создать вам определенные трудности при нанесении косметических продуктов. Но при хорошем уходе за лицом и использовании подходящих средств для макияжа вы можете получить красивый и стойкий мейкап.