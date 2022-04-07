 

Коллекторы Ростелекома попытались “выбить” из МИД долги за звонки в Эритрею

07.04.2022, 20:11, Разное
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В Москве полицейские задержали 2 мужчин спортивного телосложения, которые попытались выбить двери в кабинет директора одного из департаментов министерства иностранных дел. Молодые люди представились работниками частной коллекторской организации, выполняющей заказ Ростелекома на взыскание крупного долга.

На допрос нарушителей прибыл представитель Ростелекома, он назвал произошедшее “недоразумением”. Телефонная компания автоматически получила информацию о должнике, который за последние несколько месяцев свыше 60 раз звонил в Эритрею. В общей сложности он “наговорил” на 92 тысячи рублей.

“Это машина определила должника и передала задачу отделу по взысканию задолженности. Компьютер не знал, что звонки идут по дипломатическим вопросам”, — заявил представитель компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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