Володин: Госдума должна чувствовать пульс граждан и обострять важные вопросы

В четверг, 7 апреля, депутаты Государственной Думы заслушали ежегодный отчет о работе Правительства России. Доклад представил премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе выступления политик коснулся темы санкционного противостояния с западными странами и рассказал, какие меры приняли министры для устранения негативных последствий.

В частности, глава кабмина обратил внимание на систему поддержки IT-индустрии. В ходе раунда вопросов и ответов депутат Оксана Дмитриева поинтересовалась, возможно ли оценить целесообразность распространения льгот для вышеуказанной сферы на всю научно-технологическую отрасль.

Председатель Правительства подчеркнул, что первые пакеты льгот принесли России 42 миллиарда рублей за счет расширения количества IT-компаний, новых стартапов и их вклада в экономику, в том числе, за счет увеличения экспорта услуг.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обратиться к президенту Академии наук, который также присутствовал на заседании парламента.

“Давайте его и спросим, когда результаты будут. Вы правильно сказали: если средства выделяются, должна быть ответственность — не разговоры, а ответственность”, — заявил председатель ГД.

Кроме того, парламентарий отметил, что никто не должен оставаться неподотчетным. Он призвал чиновников приходить в парламент и отчитываться о результатах работы перед гражданами страны.

“Возьмите сразу и скажите: у нас есть результаты. Просто нам надо это в систему вводить, чтобы ответственность была всех структур, органов власти и Академии наук”, — добавил Володин.

Мишустин отметил, что есть и хорошие результаты. Спикер ГД стоял на своем: “Михаил Владимирович, вы сглаживаете, а наша задача, чувствуя пульс граждан и запрос, где‑то обострять”.