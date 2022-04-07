Мнение: Мариуполь

Официальный представитель ополчения ДНР Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя закончились, боевые столкновения переместились на территорию «Азовстали».

Мариуполь и по площади, и по населению примерно в 5 раз меньше иракского Мосула. В свое время иракская армия около 8 месяцев (даже чуть дольше) отвоевывала его у ИГИЛ при соотношении численности сторон примерно 10:1 — 12:1. В сопоставимых параметрах штурм Мариуполя где-то примерно близок к мосульскому или штурму Грозного. Соотношение потерь при штурме Мосула было примерно 1:8 не в пользу армии. Не знаю, какое соотношение в Мариуполе, но думаю, что не слишком отличается.

Город, конечно, возьмут, однако возникает очевидный вопрос: если так штурмовать освобождаемые города, то во-первых, что от них останется, а во-вторых, какой ценой. Вопрос непраздный, так как впереди неизбежная попытка взять Краматорскую агломерацию — одну из двух крупнейших, между прочим, на Донбассе. Краматорск, Славянск и еще десятка полтора названий населенных пунктов, хорошо знакомых по сводкам весны-лета 14 года. Про мирное население я даже не упоминаю — оно, в общем-то, в подобных ситуациях всегда становится фоном и расходным материалом для пропаганды.

Кстати, о Мосуле. Иракская армия перед штурмом месяц ждала, пока по коридорам выйдет большая часть горожан. В итоге из 1,2-млн населения (при ИГИЛ 2-миллионный Мосул сократился в численности примерно до 1-1,2 млн, остальные бежали) в городе к моменту штурма оставалось не более 80 тысяч гражданских. Положение вышедших было ужасным — организовать прием более миллиона человек было практически невозможно, но по крайней мере из зоны боев они вышли.

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