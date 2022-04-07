Апельсины значительно повышают уровень коллагена: какие еще продукты помогают уменьшить эффект «глаз панды»

Темные круги в области глаз – широко распространенная проблема. Наверное, любой согласится с тем, что она портит внешний вид. Человек выглядит утомленным, постаревшим и больным. Как справиться с эффектом «глаз панды» без косметики?

Естественные средства

Темные круги под глазами часто возникают из-за нехватки сна. Стрессовые ситуации, нездоровый рацион, употребление алкоголя, курение и плохая экология также могут стать причиной их появления. Многие женщины, заметив у себя эффект «глаз панды», пытаются скрыть темные круги при помощи консилера. Но эту проблему можно решить и без косметики. Необходимо прежде всего минимизировать влияние провоцирующих факторов. То есть, нормализовать режим дня и перейти на более здоровый рацион. Также следует включить в повседневное меню продукты, которые служат естественными средствами для уменьшения темных кругов под глазами. Какая еда поможет справиться с проблемой?

Помидоры

В состав овощей входит калий, витамины С и К, которые питают кожные покровы. Кроме того, томаты богаты антиоксидантами, особенно ликопином. Вещество укрепляет сосуды и способствует улучшению циркуляции крови в области глаз. Регулярное употребление томатов нормализует состояние кожи. И придает ей свежий здоровый вид.

Огурцы

Овощи отличаются высоким содержанием воды.

Они прекрасно увлажняют ткани эпидермиса. Регулярное употребление огурцов повышает производство коллагена. И выравнивает оттенок кожи. Огурцы также отличаются высоким содержанием витаминов А, Е, К и С. Эти вещества нормализуют свертываемость крови, укрепляют стенки сосудов. Регулярное употребление огурцов позволяет уменьшить эффект «глаз панды».

Зелень

Шпинат, брокколи и авокадо улучшают текстуру кожи, нормализуют кровообращение.

Зелень содержит витамин К, который уменьшает отечность и помогает избавиться от темных кругов под глазами.

Арбузы

В состав плодов входят антиоксиданты, в том числе бета-каротин. Вещества поддерживают здоровье глаз. Как и огурцы, арбузы на 92 процента состоят из воды. Регулярное употребление плодов восполняет нехватку жидкости в организме.

Кроме того, в состав арбузов входят витамины В1, В6 и С. Они также содержат калий и магний. Для тех, кто не очень любит овощи, арбузы могут стать вкусной и полезной альтернативой.

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Апельсины

Плоды богаты витаминами А и С.

Вещества повышают производство коллагена. И защищают кожу от негативного воздействия свободных радикалов. Эти вещества приводят к образованию темных кругов в области глаз.

Папайя

Экзотический фрукт отличается высоким содержанием витамина А.

Вещество помогает устранить темные круги под глазами и замедляет процесс старения эпидермиса. В состав папайи также входит магний и витамин С. Вещества способствуют очищению кожи от вредных веществ, устраняют темные круги под глазами.

Продукты, богатые витамином Е

Они нейтрализуют вещества, которые уменьшают эластичность кожных покровов, а также свободные радикалы, вызывающие старение и появление морщин. Продукты, богатые витамином Е, устраняют темные круги под глазами. Регулярное употребление миндаля, семян подсолнечника, арахиса, брокколи и шпината позволяет справиться с проблемой.

Оказывается, для устранения эффекта «глаз панды» необязательно покупать косметические средства. Достаточно изменить рацион и перейти на более здоровое питание.