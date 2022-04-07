Мнение: Глобальная дедолларизация, признаки банкротства США и будет ли национализация в России

1. Важнейшим признаком конца эпохи доминирования США будет нарастающий отказ от доллара как от главной мировой резервной валюты. Та же судьба постигнет и евро. В лучшем случае они останутся крупными региональными валютами на своих домашних континентах, быть может, сохранят какое-то влияние в Латинской Америке, Африке и Океании. Однако из Восточной Европы и Азии западные валюты будут всячески вытесняться, этот процесс уже идёт полным ходом:

https://vz.ru/opinions/2022/3/29/1150941.html

…очевидно, что пробивать брешь в монополии доллара и евро как валют международных расчетов Россия будет не в одиночестве. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вовсе не против рассчитываться за потребляемые энергоносители в рублях и лирах. Россия уже переводит на рубль торговлю внутри ЕАЭС – локомотивом здесь служит торговля между РФ и Белоруссией с перспективой охвата и других стран пятерки. Но – что не менее примечательно – отказ от долларовых расчетов идет и по линии, вовсе с Россией не связанной. Здесь стоит вспомнить заявление Саудовской Аравии – между прочим, важнейшего союзника США на Ближнем Востоке – о возможности продажи пятой части своей нефти за юани. И это явно не просто конъюнктурный выпад в пику США, раздражающие Эр-Рияд переговорами с Ираном по ядерной сделке, а долгосрочный тренд.

Еще раньше соглашения о переходе на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле подписали Япония и Индонезия, а также Таиланд, Малайзия и Филиппины. Нужно понимать, что использование национальных валют хоть и является важным шагом в разрушении долларовой системы, тем не менее имеет ограниченный потенциал. Легко и приятно переходить на расчеты в национальных валютах тем странам, которые, во-первых, интенсивно торгуют друг с другом, а во-вторых, чья торговля носит более-менее сбалансированный характер (отсутствуют слишком большие перекосы в сторону импорта или экспорта). Удовлетворяют этим двум условиям далеко не все страны, но и здесь есть решение.

Выравнивать взаимную торговлю можно при помощи укрупнения торгующих между собой единиц. Самый близкий нам пример – Евразийский экономический союз. Расширение ЕАЭС позволит сбалансировать торговлю с такой крупной страной, как Китай. <…>

Естественно, доллар и евро в обозримой перспективе никуда не денутся. Именно по этой причине специалисты, как правило, используют термин «вытеснение» по отношению к этим валютам, говорящий о том, что их будут использовать, в первую очередь, сами страны Запада в торговле с друг другом, а также ближайшими и максимально зависимыми от Запада третьими странами. Таких зависимых стран будет становиться все меньше и меньше. Впереди – новый парад суверенитетов стран Африки, Латинской Америки и Океании, которые наряду с независимостью формальной будут получать независимость реальную – финансовую.

2. Как мы обсуждали утром, США своими финансовыми санкциями роют яму России, пытаясь добиться того, чтобы можно было ну хоть как-то обвинить нас хотя бы в техническом дефолте (путём запрета проводить платежи по нашему госдолгу).

Однако тем временем американцы сами сползают в долговую яму, из которой им уже не выбраться:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/bankrotstvo/

Бывший постпред США в ООН Никки Хейли предупредила о банкротстве страны из-за политики американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет Fox News.

Дипломат оценила возросшие расходы бюджета и заявила, что Соединенные Штаты «не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь», от которых зависит национальная безопасность государства. Она считает, что страна переживает худшие времена для подобной политики и теперь под угрозой будущее США.

«Вместо того, чтобы отстаивать нашу свободу и жизненно важные интересы, президент Байден и Конгресс подрывают внутренние основы нашего всемирного лидерства», — отметила Хейли. По ее мнению, в настоящее время Демократическая и Республиканская партии заражены «пандемией перерасхода».

Дипломат сообщила, что траты бюджета США на треть превышают доковидный уровень, а американские власти намерены повысить налоги на 2,5 триллиона долларов. Она считает, что это грозит лишить будущего молодых граждан. «Мы знаем, чем это кончится: банкротством Америки», — подчеркнула она.

Хейли добавила, что госдолг Соединенных Штатов превысил 30 триллионов долларов и за десять лет вырос втрое. По ее мнению, он продолжит увеличиваться. Она также призвала вкладываться в сдерживание Китая, России и Ирана.

3. В марте в Алтайском крае был национализирован завод «Кучуксульфат» – крупнейший в мире производитель природного сульфата натрия:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/nacionalizaciia-nachalas-akcii-krupneishego-v-mire-zavoda-vozvrascaiutsia-rossii-6248968b061c5c7e02413e3e

Акционерами «Кучуксульфата» являются два юрлица — «Капок инвестмент лимитед» (Кипр), барнаульская фирма «Кортес» и группа физических лиц.

Началось все с того, что Генпрокуратура России подала иск 20 октября 2021 года. Она посчитала что 30 лет назад Кучукский сульфатный завод приватизировали незаконно, просила суд истребовать из чужого незаконного владения акции «Кучуксульфата» и передать их государству.

Это не единственный подобный случай. Сейчас также идёт процесс по возвращению государству акций Соликамского магниевого завода – стратегически важного производства, которое, по мнению Генпрокуратуры, также было незаконно приватизировано в 1990-х. Аналогичный иск подан и в отношении Ловозерского ГОКа в Мурманской области (единственный в России производитель редкоземельных металлов):

https://www.interfax.ru/business/795566

О начале коврового пересмотра итогов приватизации речи не идёт. Подобное решение подкосило бы уверенность российского бизнеса в завтрашнем дне и нанесло бы в десятки раз больше ущерба, чем все санкции Запада вместе взятые (вспомним, что советская экономика развалилась из-за того, что в ней на идеологическом уровне не было предусмотрено нормального частного бизнеса). Речь сейчас идёт лишь о деприватизации отдельных стратегически важных предприятий, причём делается это точечно, через суд, а не в законодательном или приказном порядке.

Помимо потенциальной разрушительности идеи массовой национализации, она маловероятна ещё и потому, что её крайне сложно провести технически: за 30 лет многие предприятия или их акции многократно поменяли владельцев, так что национализация без компенсации означала бы ограбление множества людей, совершенно непричастных к событиям 1990-х. К тому же, часть акций оказалась у зарубежных владельцев, а многие заработанные на приватизации капиталы были вывезены за рубеж.

И вот здесь-то западные санкции уже сыграли на руку сторонникам деприватизации, а могут сыграть ещё больше. У российских олигархов за рубежом начали отбирать яхты и прочее имущество, раздражающее наших национализаторов. Конечно, России оно уже не достанется, но, по крайней мере, поводов для раздражения станет меньше.

Что важнее, многие попавшие под санкции бизнесмены вынуждены отказываться от своих пакетов акций, ибо до тех пор, пока они остаются владельцами, производство не сможет работать за рубежом или вести экспорт. Вполне вероятно, что в ряде случаев контроль над такими предприятиями перейдёт государству, которое получит акции бесплатно или с большой скидкой.

Наконец, если на Западе продолжат отбирать российскую собственность, логично будет ожидать зеркальных шагов со стороны России. Владимир Путин на днях заявил, что национализация активов – оружие обоюдоострое:

https://www.rbc.ru/politics/05/04/2022/624c3e1c9a7947644abc5cab

В нормальной ситуации национализировать предприятия, принадлежащие иностранцам – самоубийственный удар по экономике, лишающий её иностранных инвестиций со всего мира. Однако если это ответная симметричная мера на действия отдельных недружественных стран – то это уже вполне допустимо (а то и желательно), так как репутационный ущерб понесут только те страны, которые первые запустили этот процесс.