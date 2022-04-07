Мнение: Лукашенко про спецоперацию: «Блестяще провели, даже вы не заметили…»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Лукашенко рассказал, что силовики Беларуси провели на территории Украины спецоперацию и освободили граждан республики.
Дословно: «Эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. <…> Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили».
России есть чему поучится у Беларуси? Так провели свою спецоперацию, что никто и не заметил?
Фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет