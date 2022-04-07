 

Мнение: Лукашенко про спецоперацию: «Блестяще провели, даже вы не заметили…»

07.04.2022, 18:50, Разное
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Лукашенко рассказал, что силовики Беларуси провели на территории Украины спецоперацию и освободили граждан республики.

Дословно: «Эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. <…> Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили».

России есть чему поучится у Беларуси? Так провели свою спецоперацию, что никто и не заметил?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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