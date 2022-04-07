В сети появились первые фото Брюса Уиллиса с женой после объявления о болезни

Эмма Хеминг, супруга 67-летнего Брюса Уиллиса, показала, как сейчас выглядит голливудский актер, страдающий от расстройства речи – афазии. Эмма, которая, по сообщениям инсайдеров, недавно наняла мужу помощника, опубликовала новые фото с ним. Кадры были сделаны во время прогулки в лесу. На фото супруги позируют в спортивной одежде.

Мама и папа в своей любимой среде обитания, – подписала фото Эмма.

Эмма отметила на фото 10-летнюю дочь Мейбел Рей Уиллис, из чего можно сделать вывод, что девочка составила компанию родителям во время прогулки на природе и сделала эти снимки.

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис

Напомним, что на прошлой неделе дочери Брюса Уиллиса Румер и Скаут подтвердили, что у их отца диагностирована афазия (“частичное расстройство речевой деятельности”). Они, а также бывшая жена актера Деми Мур, опубликовали совместное заявление семьи о том, что Брюс Уиллис вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Брюс заканчивает карьеру, которая так много значила для него. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это семьей как одно целое и хотели бы привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: “Живи на полную катушку”, и вместе мы планируем сделать именно это.

С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин, — сказано в заявлении семьи Брюса Уиллиса в соцсетях.