Свобода на 40 квадратах! – Личное мнение

Я много чего не любила в Советском Союзе. Например, неуют.

Неуютными мне казались квартиры, подъезды, магазины, больницы, школы. Всё было каким-то холодным, некрасивым, безоговорочно практичным, но каким-то удручающе бедным.



Фото: Википедия

Советский Союз был весь пронизан опрятной бедностью, и это, в числе прочего, я в нём не любила.

Меня не напрягал маленький метраж квартир. Вот правда: не напрягал. Меня расстраивала некрасивая обстановка.

А ведь даже самую крохотную квартирку вы можете превратить в место, которое с гордостью будете считать своим домом: уютным, красивым, удобным. Стильным.

Убедитесь сами.

Было: грустная «однушка» в панельке на 40 квадратов для семьи из 3 человек.

Стало: удобное и красивое жизненное пространство для них же. Свобода целой семьи в 40 квадратных метрах!

Казалось бы, фантастика, но у дизайнеров из студии АМИ-Дизайн это получилось, как видите, великолепно.

Ребята не просто профессионально, но ещё и с огромным энтузиазмом и вдохновением занимаются организацией пространства. Это их, если хотите, страсть!

Продумывают всё до самых мелочей так, чтобы жить было функционально, удобно и, что не менее важно, красиво.

Что именно они сделали с нашей «однушкой» в обычной панельке? Перечисляю:

– Создали детскую зону со встроенной чердачной кроватью, диваном и стеллажом.

– Предусмотрели возможность отгородить родительскую «спальню» с помощью портьеры.

– Балкон объединили с комнатой и утеплили. Организовали на балконе рабочее место.

– В прихожей оборудовали удобную и вместительную гардеробную.

– Объединили санузел и в нем расположили сушильную и стиральную машины.

– На кухне сделали полноценную обеденную зону + ещё одно рабочее место.

Как видите, АМИ-Дизайн выжимают максимум буквально из каждого квадратного метра. Берутся за самые крохотные квартирки, пентхаусы и офисы.

А теперь — внимание! Они ещё и экономят по 150-200 тысяч рублей, создавая вам такие функциональные и красивые интерьеры.

За счёт чего именно происходит экономия?

Ребята просчитывают всё до копейки так, что после их работы лишних материалов (а, значит, и потраченных впустую денег) не остаётся от слова «совсем».

На днях мои любимые дизайнеры запустили новое АНТИкризисное решение, предназначенное для тех, кто планировал сделать ремонт в этом году, но обломался из-за роста цен на отделочные и стройматериалы.

АМИ-Дизайн предлагают сэкономить 50% на отделке, мебели, освещению, напольным покрытиям, сантехнике и, вообще, не всём.

На основании дизайн-альбома (как по своим, так и по чужим проектам) АМИ-Дизайн подберёт и закажет идентичные отделочные материалы, мебель, электрику, напольные покрытия, сантехнику, обои, плитку и всё, что вашей душе угодно, напрямую у китайских производителей.

Вы наверняка знаете, что большинство европейских брендов давно перенесли свои основные производства в Китай. 70% от мирового объема стройматериалов производится именно там. На пути к покупателю эти материалы проходят через множество посредников, каждый из которых увеличивает цену.

А в АНТИкризисном решении от АМИ-Дизайн нет цепочки посредников и их наценок. Товар поставляется напрямую с фабрики покупателю. И в итоге — экономия, как минимум, 50% от общей стоимости проекта, в сравнении с аналогичной комплектацией в России.

АМИ-Дизайн сотрудничает только с крупнейшими, проверенными китайскими фабриками. С каждой из них заключен контракт, благодаря чему обеспечивается высокое качество товара и доставка в максимально короткие сроки.

Если хотите сделать ремонт грамотно, «ужать» в самое крохотное помещение максимум полезного функционала, да ещё и сэкономить 50% на стоимости материалов (по сути, окупив работу дизайнеров), то вот вам — отличное решение!

Ребята по-прежнему работают по Санкт-Петербургу и Москве, но берутся и за проекты в других российских городах.

А вы любите своё жизненное пространство? Расскажите о нём. Какое он? Чего вам не хватает дома?

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