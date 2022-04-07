 

Мокко, шалфей или коралл. Какие оттенки маникюра становятся все актуальнее

07.04.2022, 17:38, Разное
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Весенний маникюр зачастую ассоциируется с ярким цветом. Однако эта весна ознаменовалась торжеством пастельных оттенков. Приглушенный цвет пастели позволяет работать в разных техниках нейл-арта и создавать потрясающие дизайны, украшающие ногти.

Мокко

Приглушенный оттенок мокко позволит создать роскошный весенний маникюр. Цвет очень приятный и позволяет сочетать его с нежно-розовым или персиковым тоном.

Шалфей

Оттенок шалфея считается неоднозначным и сложным. Он требователен, и нужно тщательно продумывать дизайн, чтобы он не выбивался из структуры цвета. Но сам по себе цвет уже станет прекрасным решением для маникюра. Любительницам лаконичного оформления ногтей, любящим монохромный маникюр, шалфейный цвет подарит прекрасный вариант весеннего оформления.

Оттенки кораллового

Какой весенний маникюр без красной цветовой палитры? Именно оттенки кораллового цвета чаще всего упоминаются стилистами в контексте весны 2022 года. Мягкие, несколько приглушенные тона в коралловой гамме станут прекрасной основой для яркого, но при этом не вызывающего дизайна ногтей.

Приглушенный синий

Глубокий синий яркий цвет имеет огромный потенциал. Он хорош и в глянце, и в матовом исполнении. Маникюр в синей гамме отлично сочетается с другими цветами. Так можно создать привлекательное смешение цветов, выделив пару ногтей, а остальные оформить плотным монохромным покрытием.

Абстрактный дизайн

Для поклонниц нюдового маникюра пастельные тона станут настоящим спасением. Нежные мягкие оттенки розового, голубого или персикового цвета отлично сочетаются с нюдовой основой и практически растворяются в ней. Такой вариант дизайна подойдет тем девушкам, на работе у которых присутствует строгий дресс-код и яркий маникюр со сложным дизайном неприемлем.

Нежно-фиолетовый

Потенциал фиолетового цвета часто недооценивают, а зря. Нежные пастельные оттенки в фиолетовой гамме способны стать прекрасным решением для весеннего маникюра.

Пастельные оттенки желтого

Яркий желтый цвет быстро утомляет, но вот его пастельные оттенки не раздражают взгляд, и такой маникюр может долго радовать хозяйку.

Дизайн разными цветами

Определенно пастельные оттенки могут стать основой для прекрасного дизайна. На нюдовой основе можно смело сочетать несколько разных цветов в пастельной гамме и такой дизайн не будет смотреться вульгарно или слишком ярко. Очень тонкий и уравновешенный вариант весеннего оформления ногтей.



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