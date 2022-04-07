Мнение: «Донбасс» утонул?

Так называемая «Народная милиция ДНР» сообщила, что бойцы запрещенного в России формирования «Азов» подожгли корабль «Донбасс».

Мол, это провокация.

Недоумеваю, в чем смысл этой провокации? В том, что у подразделений так называемой ДНР не поднялась бы рука на корабль с названием «Донбасс»? Что «Донбасс», даже если это корабль, а не регион, не может потонуть?

На снимке: корабль «Донбасс» до пожара, фотография отсюда

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