Отослал беременную в деревню и спешно организовал развод: что произошло с женой Буйнова

Уже почти 40 лет Александр Буйнов женат на своей третьей супруге Алене. За это время многие успели забыть, какой бурной и яркой когда-то была его личная жизнь. Певец не только трижды связывал себя узами брака, он крутил множество романов, к тому же, обзавелся внебрачным сыном. Увы, в любовных делах артиста не обошлось и без печальных историй. Именно в такую вылился его первый брак.

Со своей первой любовью Александр познакомился во время прохождения срочной военной службы в Алтайском крае. Воинская часть будущего артиста находилась в степи, а красавица Люба Вдовина жила в деревне всего в нескольких километрах оттуда. Она, как и другие местные девушки, пришла на праздник, организованный для солдат перед Новым годом. Именно там Александра и Любовь впервые встретились.

Веселый солдат тут же покорил сердце девушки, хотя у нее и без него хватало поклонников. Александр тоже потерял голову от любви и готов был на все, лишь бы снова увидеть Любу. Буйнов постоянно сбегал из части, нарушая все правила, и попадал в камеру к другим нарушителям. Спустя какое-то время возлюбленные поженились в местном сельсовете, а после окончания службы вместе уехали в Москву.

Супруги поселились у родителей Александра, где и без них уже едва уживались четверо человек. Делить двухкомнатную квартиру приходилось с матерью, отцом и двумя взрослыми братьями. Люба скучала по просторному родительскому дому в алтайской деревне, к тому же, с новыми родственниками отношения не складывались.

Девушке так и не сделали прописку, без которой она даже не могла устроиться на работу. А позже, когда Вдовина забеременела, ее и вовсе отослали обратно в деревню. Родители убеждали, что Саше необходимо продолжить музыкальное образование и устроиться в жизни, а Люба без прописки даже не сможет сходить в поликлинику. Буйнов провожал жену на поезд и был уверен, что скоро ее заберет. Однако у него началась совсем другая жизнь.

Первое время Александр писал и звонил супруге, а потом весточки прекратились. Мама убеждала Любовь, что муж за ней не приедет, и очередное письмо подтвердило ее слова. Буйнов подготовил бумаги о разводе и прислал их жене, объявив, что скоро женится на москвичке, которая тоже ждет от него ребенка. Вдовина не стала тянуть с разводом и, все обдумав, решила сделать аборт.

Спустя несколько лет после расставания Любовь все-таки родила ребенка, но больше не выходила замуж. Женщина всю жизнь прожила с родителями, работая то дояркой, то прачкой, и хранила армейское фото бывшего возлюбленного. Когда сын подрос, Вдовина нашла утешение в том, чтобы ухаживать за одиноким инвалидом. Спустя 12 лет пенсионер скончался, а вскоре не стало и Любови.

В 2006 году Любовь Вдовина заночевала в соседней деревне, куда приехала отмечать праздник. Ночью в доме случился пожар, но выбраться смогли почти все. Единственной погибшей стала бывшая жена Буйнова. Узнав о случившемся, певец отменил концерт и провел день в полном одиночестве.