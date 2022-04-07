 

Правозащитник Александр Ионов предложил 3 шага для эффективного импортозамещения в табачной отрасли

07.04.2022, 15:26, Разное
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Сейчас они контролируют в России более 90% российского табачного рынка. При этом, как утверждают сами курильщики, именно табака в продукции похожей на сигареты, выпускаемой на фабриках этих корпораций – нет. Одна лишь бумага пропитанная канцерогенными яда.

Что нужно для эффективного импортозамещения:

  • Кредитование на льготных условиях.
  • Оплата акзицов не вперед, а постфактум(сейчас это доступно лишь западным компаниям).
  • Введение квот в федеральных и крупных розничных сетях. Сейчас независимому производителю сигарет почти невозможно попасть на прилавок: магазины зафрахтованы на 95% иностранными производителями.

    • Миллиарды рублей российских курильщиков, оставшись в России, будут отличным подспорьем нашей экономики. А табачным транснационалам, когда они захотят вернуться, придется доказывать свою лояльность России.



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