Правозащитник Александр Ионов предложил 3 шага для эффективного импортозамещения в табачной отрасли

Сейчас они контролируют в России более 90% российского табачного рынка. При этом, как утверждают сами курильщики, именно табака в продукции похожей на сигареты, выпускаемой на фабриках этих корпораций – нет. Одна лишь бумага пропитанная канцерогенными яда.

Что нужно для эффективного импортозамещения:

Кредитование на льготных условиях.

Оплата акзицов не вперед, а постфактум(сейчас это доступно лишь западным компаниям).

Введение квот в федеральных и крупных розничных сетях. Сейчас независимому производителю сигарет почти невозможно попасть на прилавок: магазины зафрахтованы на 95% иностранными производителями.

Миллиарды рублей российских курильщиков, оставшись в России, будут отличным подспорьем нашей экономики. А табачным транснационалам, когда они захотят вернуться, придется доказывать свою лояльность России.