Правозащитник Александр Ионов предложил 3 шага для эффективного импортозамещения в табачной отрасли
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Сейчас они контролируют в России более 90% российского табачного рынка. При этом, как утверждают сами курильщики, именно табака в продукции похожей на сигареты, выпускаемой на фабриках этих корпораций – нет. Одна лишь бумага пропитанная канцерогенными яда.
Что нужно для эффективного импортозамещения:
Миллиарды рублей российских курильщиков, оставшись в России, будут отличным подспорьем нашей экономики. А табачным транснационалам, когда они захотят вернуться, придется доказывать свою лояльность России.
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