 

Датская принцесса Мари путешествует по Камбодже

07.04.2022, 14:30, Разное
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Мари, принцесса Датская, графиня Монпеза находится с визитом в Камбодже. Она отправилась туда в качестве патрона DanChurchAid – датской гуманитарной неправительственной организации, которая осуществляет поддержку самых бедных. 

Это путешествие имеет особое значение для супруги младшего сына королевы Дании. В этом году отмечается столетие DanChurchAid, а Камбоджа была первой страной, которую Мари посетила в качестве патрона десять лет назад. В этот приезд для нее приготовили очень насыщенную программу, посвященную трем темам, которыми она занимается: бедность, устойчивое развитие и права человека. За четыре дня принцесса побывала не только в столице Пномпене, но и в провинциях Такео и Кампонгчханг, где посетила сельскохозяйственные предприятия. Ее поклонники обращают внимание на то, как скромно она себя ведет и одевается. 

Это первая зарубежная поездка принцессы Мари с начала пандемии коронавируса. Она продлится до 7 апреля. 

Принцесса Мари с супругом принцем Иоахимом



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