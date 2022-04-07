 

Учёные рассказали о людях, не чувствующих боль

07.04.2022, 6:32, Разное
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Кажется, что жизнь без боли является мечтой, однако на самом деле это несёт большое количество трудностей.

Во всем мире зафиксировано всего несколько тысяч случаев этого заболевания. Предполагают, что низкая численность таких людей связана с тем, что они редко доживают до зрелого возраста.

Специалисты отмечают, что чувство боли выполняет важную физиологическую роль. Именно оно защищает человека от опасностей, которые таит в себе окружающий мир.

Среди таких людей очень высокий уровень хождения с переломами и несчастных случаев, которые связаны с ожогами. Это обусловлено тем, что у таких людей нет предупреждающих знаков и сопровождающих симптомов.

Например, при воспалении аппендикса человек испытывает боль и лихорадку. У людей без ощущения боли это простое заболевание может перерасти в обширную инфекцию живота.

Сообщается, что первые случаи врождённой нечувствительности к боли были задокументированы в 1930-х годах. После этого учёным удалось выявить мутацию в генах, которая блокирует чувство боли у человека.

С подобной историей столкнулся разработчик программного обеспечения из южного французского города Тулуза. Абела рассказал, что его дочерям сейчас 12 и 13 лет. В течение года она проводят около трёх месяцев в больницах.

Впервые Абела задумался о том, что что-то не так, когда его дочь училась ходить и оставляла за собой кровавые следы. Однако ее ничего не беспокоило.

Абела рассказал, что это заболевание привело к тому, что его старшая дочь потеряла первые суставы всех пальцев. Также ей пришлось ампутировать палец на ноге, а из-за повторных травм коленей она может передвигаться только при помощи костылей.



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