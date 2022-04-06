 

Трендовый биколор 2022-го: комбинации модных весенних цветов, которые раньше мы никогда бы не миксовали друг с другом

06.04.2022, 19:10, Разное
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Если вы хотите разнообразить свой гардероб, необязательно покупать новые вещи. Достаточно поэкспериментировать с сочетанием цветов. В нынешнем сезоне актуальны комбинации оттенков, которые мы раньше даже и не думали миксовать между собой.

Однообразие приводит к дефициту идей

Если вы привыкли комбинировать одни и те же оттенки, вы в конечном итоге можете понять, что идеи закончились. Чтобы этого не произошло, попытайтесь найти новые интересные сочетания цветов в одежде. Какие оттенки идеально подойдут вам? На этот вопрос поможет ответить цветовой круг.

Посмотрите на цвет, который вам нравится больше всего, а затем переведите взгляд на оттенок, который располагается перед ним. Это именно тот оттенок, который лучше всего вам подойдет. По этой причине стилисты в качестве основных сочетаний выделяют оранжевый и синий, красный и зеленый или желтый и сиреневый. Вы не верите? Вот доказательства.

Розовый и красный – модное сочетание

В цветовом круге розовый и красный располагаются близко друг от друга. Эти цвета одной гаммы прекрасно сочетаются. Не бойтесь миксовать их между собой при выборе одежды. Яркие и страстные оттенки позволят вам создать запоминающиеся образы и выделиться из толпы.

Красно-розовый образ

Самые стильные девушки не могут устоять перед сочетанием этих двух трендовых цветов нынешнего сезона: розового и красного.

“Поиграйте” с интенсивностью оттенков, чтобы понять, какие цвета подходят вам больше всего.

Красный и синий – классическое сочетание

Это сочетание – настоящая классика, которая никогда не выйдет из моды. Поэтому не бойтесь миксовать эти два оттенка. Вы можете надеть синюю юбку с красными сапогами. Или дополнить модный лук яркой сумочкой. Не бойтесь экспериментировать.

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Красный и зеленый – беспроигрышное сочетание

Не волнуйтесь, вы не будете похожи на новогоднюю елку. Наоборот, вы сможете создать невероятно стильный образ благодаря сочетанию красного и зеленого.

Такой образ обязательно поднимет настроение даже в самый пасмурный день.

Пурпурный и горчичный – необычное сочетание

Два очень сложных цвета, которые вместе выглядят великолепно, – это чистейший фиолетовый и горчичный.

Эта комбинация цветов позволит подчеркнуть элегантность и утонченность женской натуры. Такой микс оттенков идеально подходит женщинам с каштановыми и темными волосами. Но это вовсе не означает, что светловолосым женщинам стоит отказаться от подобного сочетания оттенков. Вовсе нет.

Оранжевый и синий – сочетание, которое подойдет женщинам, любящим рисковать

Будьте осторожны, сочетая одежду оранжевого и синего цветов в одном образе. Как ни парадоксально, опасность несет в себе не яркий оранжевый оттенок, а синий цвет! Поэтому эксперты советуют очень тщательно подбирать оттенок синего. Чтобы не сесть в лужу, стилисты рекомендуют отдавать предпочтение классическому темно-синему варианту. Он идеально сочетается со всеми оттенками оранжевого.

Такой микс позволит создать по-настоящему беспроигрышный образ, подчеркнуть свою индивидуальность и выделиться из толпы.



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