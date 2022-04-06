Почему именно от стресса дурнеют? – Личное мнение

«Я поправилась на пять килограммов, но мне сейчас, вообще, по фиг», — заявила подруга.



Фото: istockphoto.com

Другая уже какую неделю не вылезает из халата. Говорит, нет ни сил, ни желания, ни времени взять себя в руки.

Зато проводить каждую свободную минуту в телефоне, маниакально читая новости, время у неё есть. И время есть, и силы, и желание.

Больше скажу: обе подруги меня осудили. За то, что не раскисла и продолжаю следить за собой.

А у меня так работает механизм самозащиты: чем сложнее, неопределённее, тревожнее время — тем усиленнее я за собой ухаживаю.

Мне — помогает. Вместо того, чтобы пялиться перед сном в смартфон и страдать, я принимаю ванну, делаю маску для лица, полирую пяточки.

Я так психологически, если хотите, выживаю.



Фото: istockphoto.com

Когда нервы оголены, меньше всего мне нужно причинять себе боль, осознавая, что я подурнела.

А от стресса дурнеют. Особенно — женщины за 30.

Дело — в том, что кортизол (гормон, который активно вырабатывается в обмен на стресс) и коллаген (белок, который отвечает за эластичность и упругость кожи) напрямую взаимосвязаны.

Повышенный уровень кортизола замедляет выработку коллагена.

Как следствие, ткани лица опускаются, цвет становится тусклым, кожа истончается, на ней появляются новые морщины, а под глазами — тёмные круги.

Если вы сильно нервничаете, не пускайте дело на самотёк, пожалуйста. Займитесь лицом.

Запишитесь на процедуры, которые простимулируют замедлившуюся выработку коллагена.

Например, на фотоомоложение IPL.

Как это работает?

Интенсивный импульсный свет (IPL) создаёт в клетках кожи тепловую энергию. В результате, активизируется выработка коллагена и эластина. Кожа подтягивается, становится более плотной, упругой.

Также под действием энергии в коже образуются активные формы кислорода, которые способствуют обновлению её клеток. Тон и текстура выравниваются. Уходят отёки. Снижается пигментация.

Отличная процедура. Одна из моих любимых.

Предупреждаю: фотоомоложение можно делать не раньше, чем через через 3 недели после завершения загара. Также необходимо отказаться от авто- и экспресс-загара и месяц после процедуры пользоваться солнцезащитой (вообще-то, ей нужно пользоваться всегда).

Делать — курсом. Сколько — определит дерматолог.

Где делать? Конечно же, в MEDICRIS. Там — прекрасные врачи, самое современное оборудование и, к тому же, весь апрель действует акция на IPL фотоомоложение + биоревитализация: сделать можно за 20’000 рублей вместо 27’500.

При желании эту скидку можно зафиксировать — приобрести сейчас одну или даже несколько процедур, а воспользоваться в течение 6 месяцев. Следить за новостями и акциями клиники можно в их Телеграм-канале.

Следите за собой. Всегда. В этом — не только ваша красота, но и внутренняя сила.

А вы в стрессе запускаете себя или наоборот? Отвечайте честно. Договорились?

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