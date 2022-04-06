Intel начал выводить из строя процессоры российских пользователей с помощью своих драйверов

Начали поступать первые сообщения о прекращении работы в России персональных компьютеров, собранных с процессорами Intel.

Проблема касается пользователей, установивших драйвера для встроенного видеоядра – предположительно, именно они посылают на CPU команду, выводящую его из строя.

До этого дня не было официально известно о “закладках”, которые позволяли бы удалённо вывести из строя центральный процессор. Ведущие специалисты в этой сфере утверждали, что ничего подобного не может быть, однако в Intel не стали отрицать “применение имеющихся возможностей для оказания необходимого давления, скоординированного с мировым сообществом”.

– Гибкая политика конфиденциальности и всеобъемлющее пользовательское соглашение позволяют нам применять дистанционные меры по отношению к тем пользователям нашей продукции, которые были идентифицированы, как государственные служащие, граждане или резиденты Российской Федерации. При анализе учитываются серийные номера продукции, страна поставки, история активности пользователя, и не используются такие параметры, как внешний IP-адрес, настройки локализации или иные параметры системы, – сообщили в компании.

Судя по публикациям в сети, пострадали те, кто установил недавние обновления для графического ядра – за прошедший месяц их вышло пять, хотя обычно Intel выпускает новые версии драйверов намного реже. Процессор, получивший команду на прекращение функционирования, немедленно останавливает работу и больше не включается даже с другой материнской платой. Пока что неизвестно, можно ли восстановить его работу, однако многие вспоминают об аналогичном инциденте в Иране в 2019 году. Тогда в стране прекратили функционировать свыше 120 тысяч ПК, тоже собранных на основе процессоров Intel. Часть CPU удалось восстановить, однако методика этого процесса осталась неизвестной.

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