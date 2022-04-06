 

Мнение: Третий некролог

06.04.2022, 17:10, Разное
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Почему-то приняли решение объявить о смерти Жириновского именно сегодня, 6 апреля. Почему? Черт знает. Сам я придерживаюсь мнения, что де-факто Жирик умер тогда, когда в первый раз об этом прошел слух и когда я написал про него первый некролог, то есть в начале февраля. А все это время – два месяца – над его, по сути, трупом шла какая-то непонятная мутная возня, а тело держали в искусственной коме, на приборах. Сейчас ведь это просто, были бы деньги; и искусственные легкие тебе подключат, и искусственное сердце. Мозг, правда, искусственный пока не придумали – поэтому мозг-то уже умер, но за тело дышат, кровь по нему гоняют… Бррр!

Может быть, хотели как-то замылить тот факт, что Жириновский умер от коронавируса? При восьми-то прививках? Сообщения ведь были более чем красноречивы: забрали в больницу, в больнице развилась пневмония, положили на ИВЛ… А с ИВЛ, как мы знаем, практически не встают… Может быть. Жириновский долго пытался изображать собой рекламу прививок – не захотели, чтобы посмертно он стал их антирекламой.

Но скорее всего, его держали как бы живым, поскольку в Кремле не могли решить, что делать с ЛДПР. Понятно, что без него эта партия не существует, поскольку ЛДПР и партией-то никогда не являлась, это всегда была не более чем “свита Жириновского”. Кто теперь станет за нее голосовать? По-хорошему, ЛДПР надо теперь просто распускать…

Да, скорее всего пауза была вызвана именно этим. Но при этом не факт, что в итоге все ж пришли к какому-то решению. Возможно, просто поняли, что ситуация с “вечно живым” вождем принимает какой-то отчетливо пародийный характер, а в Кремле если чего и боятся как огня, так это смеха (одна из причин, почему мы в такой заднице; “русские – народ по-северному скучный”).

А про Жириновского – что сказать… Знал 5 языков, закончил один из самых трудных факультетов МГУ, мужик был хваткий. Долгое время успешно канализировал темную энергию быдла на себя, превращал ее в ничто – то есть выполнял функцию Всероссийского Общественного Унитаза. Между прочим, говорю это с почтением и восхищением, без малейшего желания оскорбить. Наоборот! Чтобы прочувствовать всю важность такой функции, представьте свою квартиру без унитаза; можно будет в ней жить? Без плиты – можно, без стиральной машины – можно, без ванны – можно, даже без мебели можно! А без унитаза – нельзя.

Символично, что едва только он умер (в начале февраля), через неделю-две всё наше дерьмо потекло наружу.

Источник: Размышления вольного социолога



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