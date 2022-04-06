 

Объявивший о завершении карьеры Джим Керри снялся в клипе The Weeknd

06.04.2022, 13:10, Разное
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Канадский певец Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил видео на песню Out of Time. В ролике он отправляется на свидание со звездой сериала “Игра в кальмара” Чон Хо Ён в караоке. А в самом конце музыкального видео появляется Джим Керри, который недавно объявил о завершении актерской карьеры. 60-летний актер сыграл ученого. 

Для многих присутствие Керри в ролике – сюрприз, но не для фанатов The Weeknd. Они-то знают, что Керри имеет непосредственное отношение к новой пластинке Абеля – Dawn FM, частью которого стал сингл Out of Time. В пятом студийном альбоме The Weeknd, которая вышла в начале января, голос Джима Керри звучит в интро и в финале пластинки, а также в треке Phantom Regret by Jim.

Кстати, одновременно с премьерой клипа Тесфайе огорошил своих фанатов – в своих социальных сетях музыкант написал, что хочет сменить свой псевдоним:

Мне кажется, будто наступил момент, когда я должен сменить свой сценический псевдоним на ABEL.

Впрочем, его поклонники идею не оценили.

Джим Керри в клипе Out of TimeЧон Хо Ён и The Weeknd

Напомним, что на прошлой неделе Джим Керри сделал неожиданное заявление, он объявил о решении завершить свою актерскую карьеру и уйти на пенсию.

Я ухожу на пенсию. Я говорю довольно серьезно. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, я очень люблю рисовать на холсте, очень люблю свою духовную жизнь и я чувствую, что время пришло. С меня достаточно! – сказал Керри в разговоре с Кэтрин Гувер, ведущей Access Hollywood.

Керри допустил, что в будущем может вернуться в кино. Но только при условии, если ему предложат проект, который будет “действительно важен для людей”. 

Свою карьеру Джим Керри начинал как комик, со стендапов в клубах Торонто. Там его заметили продюсеры американского комедийного телесериала “В живом цвете”. Они пригласили Керри на одну из главных ролей, ставшую началом большого пути актера в мире кино.  После кассового успеха “Эйс Вентура: Розыск домашних животных” в 1994 году быстро последовала череда настоящих хитов. В их числе “Маска”, “Тупой и еще тупее”, “Бэтмен навсегда” и “Лжец, лжец”, которые еще больше укрепили Джимма в статусе одного из самых успешных комедийных актеров.



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