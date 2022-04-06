 

Алисса Миллер оригинально отреагировала на слухи о расставании с Эндрю Гарфилдом

06.04.2022, 11:28, Разное
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Модель Алисса Миллер в своих социальных сетях опубликовала совместное фото со своим бойфрендом, звездой фильмов про Человека-паука 38-летним Эндрю Гарфилдом. Девушка с обложки сделала это после того, как в прессе появились слухи о том, что они расстались. Издание The Sun со ссылкой на анонимные источники, утверждало, что влюбленные стали видеться реже из-за плотных рабочих графиков, поэтому и разошлись.

Но Миллер и Гарфильд все-таки вместе.

Если вы сплетничаете, то хотя бы берите снимок, на котором я милая. Лол, люблю тебя, AG (Эндрю Гарфилд — прим. ред), – подписала Алисса первый совместный с Эндрю снимок в сети.

Эндрю Гарфилд и Алисса Миллер

Напомним, что 32-летняя модель Алисса Миллер и актер Эндрю Гарфилд рассекретили свой роман совсем недавно. Они впервые вышли в свет как пара в конце февраля этого года, появившись на красной дорожке церемонии вручения премии в области кино и сериалов SAG Awards. Актер встречается с героиней Sports Illustrated и экс-“ангелом” Victoria’s Secret всего несколько месяцев (папарацци засняли их в ноябре прошлого года), но до этого они не афишировали отношения. На премии Гильдии актеров влюбленные тоже не стремились привлекать к себе всеобщее внимание: сделав пару кадров, актер и модель почти всю церемонию провели раздельно, воссоединившись лишь на афтепати. 

Известно, что ранее, в 2013 году Алисса встречалась с Джейком Джилленхолом. А у Гарфилда был серьезный роман с партнершей по фильму “Новый Человек-паук”, актрисой Эммой Стоун. Пара рассталась после пяти лет отношений в конце 2015 за три месяца до предполагаемой свадьбы, года пара рассталась. По их словам одной из причин разрыва стали сложные графики, разрушающие их личную жизнь. Кроме того, Гарфилд хотел семью и детей, а Стоун сосредоточилась на карьере. Сейчас бывшие в добрых дружеских отношениях. 



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