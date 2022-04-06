 

“Начало конца монополии доллара в мире”: Володин объяснил провальный план США

06.04.2022, 9:40, Разное
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Решение Владимира Путина о расчете за газ в рублях заставило Минфин США биться в истерике. Это неизменно повлекло а собой снижение доверия к доллару во всем мире. Роль также сыграло обсуждение расширения списка товаров для расчета в российских рублях. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, “адские” санкции США не сработали, план США по блокировке банковской системы нашей страны провалился, а действия Вашингтона работают против самих США и их граждан.

“Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается”, – написал Володин.

Что касается оплаты госдолга из резервов, замороженных из-за санкций, то Россия в силах полностью выполнить свои обязательства, несмотря на запрет Минфина США. Для этого, по словам Володина, у России есть достаточные средства на счетах.

Председатель Госдумы добавил, что россияне, которые хранят сейчас накопления в долларах, могут в любой момент стать обворованными со стороны Америки.

“Это начало конца монополии доллара в мире”, – заключил Володин.



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