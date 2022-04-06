Мнение: Валютчики

ФНС поручила территориальным органам заняться вместе с МВД выявлением валютных спекулянтов, выяснил РБК. Пресекать будут куплю-продажу валюты «с рук». Причина озвучена в письме центрального аппарата ФНС, в котором говорится: продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка.

То есть, 400 млрд долларов одномоментно спустило в никуда государство, а подрывают стабильность валютного рынка спекулянты. Логика всегда была самой сильной стороной кремлевских уголовников.

Из этой затеи вряд ли что выйдет толковое. Обмен валют всего лишь уйдет глубже, комиссии и плата за риск возрастут, а рвение налоговых служб будет все сильнее размазываться на все новые и новые области, где тоже не все в порядке. Раз теперь частный обмен валюты — это снова преступление, то придется возвращать и весь остальной букет преступных деяний, который, казалось бы, ушел в прошлое.

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