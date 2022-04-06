 

«Даже проституток не могу вызвать» – депутат-миллиардер Станислав Гуревич рассказал, как ему живётся в Лондоне под санкциями

06.04.2022, 8:51, Разное
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Санкционный беспредел Запада настигает всё больше и больше российских чиновников, бизнесменов и олигархов.

На этот раз их жертвой стал депутат от «Единой России», автор законопроекта о переводе столовой Госдумы на сухие вина, медиа-магнат Станислав Соломонович Гуревич.

Даже проституток не могу вызватьСтанислав Соломонович встретил нас в скромной прихожей своего дома на Даунинг-стрит, оформленной в непритязательном стиле барокко. Дверь открыл сам: услуги дворецкого нечем оплачивать, поскольку британские власти заморозили его зарубежные счета. На содержание ему выделили жалкие 14 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Гуревич заметно похудел. Смеясь, он рассказал, что это не столько от голода, сколько потому, что он сам начал выносить мусор. Самостоятельные прогулки укрепляют здоровье, шутит депутат. Присутствия духа он не теряет, однако по лицу его заметно, что он встревожен.

– Мне словно снова 19 лет, когда я жил в Солнцево. На дворе начинались 90-е, а у меня не было ничего, кроме старенького пистолета «Макарова» и верных друзей с района. Крутись-вертись, как говорится, как умеешь. И мы вертелись. В 1998 году, накануне дефолта, я вложил все свои сбережения в акции ИА «Панорама», и это было лучшее решение в моей жизни. Тогда многие мои коллеги потеряли всё, а я стал медиамагнатом и миллиардером. А теперь я живу, как монах или нищий. Даже проституток вызвать не могу. Супруга всё время в бигуди и огуречной маске, хотя скоро от этого придётся отказаться. Огурцы опять вчера подорожали. Пожалуйста, скажите россиянам, что все, кому небезразлична моя судьба, могут пожертвовать деньги в «Фонд попавших в беду бизнесменов», открытый мной совместно с Петром Авеном и Михаилом Фридманом в Москве, – сказал Станислав Гуревич.

ИА «Панорама» призывает своих читателей жертвовать донаты в пользу издания. 10% от каждого пожертвования пойдёт на прокорм Станислава Гуревича и других олигархов, оказавшихся в затруднительном положении на чужбине.

Для донатов: Яндекс.Деньги – 410011013132383, WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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