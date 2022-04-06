Мнение: О провале плана США по Украине… Кто испортил всю «малину»?

Хм… А вы думали только российский президент Владимир #Путин умет «в планы», которые так и остаются на бумаге?

А план по Украине у США был. Хороший — на взгляд американцев, конечно. Тщательно проработанный и с партнёрами в Европе согласованный. На него и американский президент Джо #Байден намекал своему российскому визави. Да что там, прямо предупреждал!

Но всё пошло не так…

«В течение последних месяцев мы тесно координировали свои предстоящие действия с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в Европе и во всём мире, чтобы подготовить ответ…, и я лично сказал [Владимиру] Путину, что мы примем совместные меры в тот момент, когда Россия начнет наступление против Украины», — признался Джо Байден в конце февраля. Должностные лица Вашингтонской администрации не раз говорили, что планы ответных мер и прочего выработаны буквально на каждый возможный шаг России.

И, собственно, динамика санкционной войны в конце февраля и начале марта подтверждает наличие таких договорённостей и планов. Реакция на провозглашение независимости ДНР и ЛНР была быстрой и жёсткой. На приказ о начале специальной военной операции — ещё более быстрой, дружной и жёсткой. На продвижение российских войск западные «скоординированные ответы» тоже были почти моментальными.

Теперь же мы видим, как с конца марта в огромной западной санкционной машине наблюдаются… нет, не сбои, но всё же признаки нарушения её слаженной работы. Каждый день украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывал Запад: «Введите ещё больше санкций! Дайте ещё больше оружия Украине!». Но каждый новый санкционный пакет ЕС теперь очевидно требует всё более трудных и продолжительных согласований. А каждые новые поставки оружия украинским Вооружённым силам всё менее соответствуют запросам их командования. Вместо ЗРК «Patriot» — всё те же «Стингеры». Вместо F-15 и F-16 — две несчастные «Сушки». Такое впечатление, что Запад уже ввёл в дело все «домашние заготовки» и теперь импровизирует.

И это показывает, что горизонт у западных планировщиков был не больше месяца. Позволяет предположить, что план его действий на случай начала специальной военной операции подразумевал в том числе не самые приятные для Украины вещи. Например, быстрое взятие Киева российскими войсками, прекращение организованного сопротивления ВСУ в течение недели-двух, «эвакуацию» украинских властей сначала во Львов, а затем в Краков и даже в Лондон, создание украинского правительства в изгнании. Алгоритм, который был отработан ещё на Польше в 1939 году. И тут нужно заметить, что «эвакуацию» Владимиру Зеленскому США предлагали даже ещё до начала спецоперации, потом сразу же после. А потом и ещё повторяли своё предложение. Кроме того, громкие заявления о том, как #Россия в считанные часы или дни нанесёт поражение ВСУ, исходили в первую очередь от западных экспертов, рисовавших апокалиптические картины «расчленения» Украины. Российская стороны с самого начала отрицала какие-либо планы оккупировать страну и устроить «Парад Победы в Киеве».

Всё это позволяет предположить, что реальный «план по Украине» на случай «российского вторжения» у Вашингтона был примерно таким. #Россия «вводит войска» одновременно с нескольких направлений. Быстро берёт «в клещи» наиболее подготовленную группировку ВСУ на востоке страны, одновременно создавая сухопутный коридор в Крым и, возможно, продвигаясь вдоль Чёрного моря вплоть до Приднестровья. И параллельно совершает марш-бросок на Киев со стороны Беларуси, блокируя или беря штурмом украинскую столицу. Вся эта скоротечная кампания заканчивается либо созданием марионеточного пророссийского правительства в Киеве, либо расчленением Украины на западную и восточную части с превращением последней в российского сателлита. Со своей стороны, Запад, естественно, не признаёт «российских марионеток», сворачивает все программы помощи «оккупированной» стране, авуары Украины полностью или частично передаёт «законному правительству в изгнании», а против России вводит последовательно все те пакеты санкций, которые мы уже видели.

Звучит слишком цинично? Да.

Но кто сказал, что Запад не был циничным раньше?

Кто отдал Чехословакию на заклание фюреру, чтобы «более почтенные» нации на несколько месяцев избежали ужасов войны? Кто годами обещал полякам военную поддержку, а в решающий момент не сделал ни шагу вперёд? «Большая политика» подразумевает не просто большой цинизм — колоссальный.

И если посмотреть непредвзято…

В изложенном «плане по Украине» для США и их союзников есть свои выгоды. Ведь экономически слабая, политически нестабильная и вдобавок сильно коррумпированная #Украина совершенно «не нужна» ни в #ЕС, ни в #НАТО (да, сейчас на эмоциональной волне Брюссель выдал новые обещания Киеву, отозвав прежние заявления о «необходимости реформ», но ещё нужно посмотреть на ход исполнения всего обещанного). И она требует расходов, поддержки, кредитов, а ещё постоянно надо учитывать «российский фактор». Тот случай, когда издержки перевешивают выгоды, а не наоборот. С другой стороны, как раз в «запланированной» конфигурации коллективный Запад:

— перекладывает все затраты по «содержанию» миллионов украинцев на российский бюджет;

— во всех смыслах «ослабляет» Россию, превращая её в страну-изгой и делая «токсичной» даже для Китая;

— заодно и Китаю «связывает руки», ставя его перед дилеммой: либо отказаться от такого союзника, либо принять на себя незапланированные дополнительные репутационные и финансовые потери.

Чтобы понятно было. Естественно, ни в США, ни в ЕС не хотели такого развития событий, которое началось после 24 февраля. И не планировали его в том смысле, который в это понятие вкладывают доморощенные конспирологи. Но готовились к разным вариантам — в том числе и на тот, где #Кремль переходит все «красные линии». И в последнем случае очень похоже, что план был как раз таким, как он изложен выше. Всемерно «помогать» Украине в первую очередь изощрёнными антироссийскими санкциями, столь же громкими, сколь и бесполезными «в моменте»: независимый анализ показывает, что ни разу экспортные и прочие ограничения не приводили к быстрой смене политики той страны, против которой они вводились. Всячески «поддерживать» её дипломатически и вообще в глазах общественного мнения, что сродни ободряющему похлопыванию по плечу — сегодня, а завтра появится новый фокус внимания обеспокоенной общественности. И весьма ограниченно поставлять вооружение, главным образом, не дающее «решающего преимущества»: «Хаммеры» вместо «Абрамсов», «Стингеры» вместо «Patriot’ов» и т.п. То есть, нечто не слишком дорогое и не самое эффективное с военно-стратегической точки зрения. Собственно, даже украинский лидер позволил себе публично усомниться «в искренности помощи» Киеву со стороны США и Европы. Которым, похоже, не очень-то и нужна именно украинская перемога. А желательна, коли уж так вышло, война до полного истощения воюющих сторон.

В общем, таков путь план. Практически беспроигрышный для планировавшей стороны. На бумаге…

Но что же его сорвало?

Или, если угодно, кто его сорвал?

—