 

От первой сбежал к другой, второй изменял с Польной, а третью обожает: жены Клявера

06.04.2022, 6:55, Разное
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Короткий первый брак

Знакомством с первой супругой, как и успехом группы “Чай вдвоем”, певец обязан Михаилу Шуфутинскому. Шансонье не только помогал молодому дуэту, но и принял к себе в балет очаровательную танцовщицу Елену Шестакову. Именно в нее Денис Клявер серьезно влюбился. Возлюбленные встречались несколько лет, планировали пожениться и даже назначили дату свадьбу. Казалось, счастье будет длиться вечно, однако за месяц до торжества случилось то, чего не ожидал даже сам Денис.

К тому моменту артист выступал уже с Лаймой Вайкуле, которая тоже нанимала к себе в балет привлекательных девушек. От одной из них певец буквально потерял голову. Денис постоянно думал о Юлии, но все-таки женился на Елене и даже съездил с ней в свадебное путешествие. Увы, выбросить из головы новое чувство Клявер так и не смог – он сбежал от жены уже через пару недель.

Запутанный второй брак

Второй супругой исполнителя стала та самая Юлия. Избранники стали родителями сына Тимофея, вместе воспитывали дочку Юлии от первого брака и какое-то время были счастливы. Группа “Чай вдвоем” становилась все популярнее, Денис мог позволить себе обеспечивать семью, но так и не стал примерным мужем. Вскоре в его жизни появилась другая женщина – обворожительная и яркая солистка группы “Гости из будущего” Ева Польна.

Избежать вспыхнувших чувств было практически невозможно. Страстный роман продлился недолго, а его плодом стала дочь Эвелин. Девочка появилась на свет в 2005 году, а поклонники даже не подозревали, что ее отцом является Клявер. Экс-возлюбленные договорились сохранить общий секрет, но спустя несколько лет Денис все-таки раскрыл правду.

Пусть короткий, но все же роман с Евой Польной свидетельствовал о том, что второму браку исполнителя пришел конец. Со временем дело дошло до развода, а артисту повезло встретить новую возлюбленную – именно такую, о какой он мечтал.

Счастливый третий брак

Пережив два развода, Денис Клявер понял, какой должна быть его идеальная избранница. Больше всего он хотел, чтобы его спутница не имела отношения к шоу-бизнесу. К счастью, сотрудница банка Ирина Федотова была именно такой.

Возлюбленные познакомились, когда Ирина приехала к артисту для оформления бумаг – со временем эта встреча переросла в серьезные отношения. Возлюбленные несколько лет скрывали свой роман и поженились в 2010 году. Федотова подарила мужу не только замечательную падчерицу, но и сына Даниэля. Пополнение в семье случилось в 2013 году.

Супруги счастливы вместе уже больше 15 лет – их союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Клявер души не чает в любимой жене, а она умудряется ладить не только с его наследниками от прошлых отношений, но и с бывшими женами.



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