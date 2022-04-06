 

Мнение: Исторический бумеранг фальсификаций

06.04.2022, 2:55, Разное
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У нас с 90х годов с упорством достойным лучшего применения тянули геббельсовскую залипуху про Катынь, о чем писал еще со второй половины нулевых (еще даже того, как этот блог появился).
На днях исторический бумеранг вернулся, когда уже действующие власти обвинили примерно в том же самом. Столь же облыжно и цинично.
Понятно, что в обоих случаях, перед нами фашистская провокация. Но вместе с тем история не лишена иронии.
Интересно, государственную версию событий в Буче также как выводы комиссии Бурденко тоже объявят "лживыми оправданиями тоталитарного режима"?

Кстати, как не трудно заметить по текущей военно-политической обстановке, попытка понравиться полякам путем принятия Геббельсовской версии Катыни почему-то не помогла.

Источник: Colonel Cassad



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