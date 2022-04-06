Модный аксессуар, который украсит любую прическу: тенденции в ободках для волос на весну-лето

Весной мы избавляемся от головных уборов и создаем привлекательные и женственные образы. В этом нам помогают аксессуары, которые украшают прическу. В 2022 году в моду возвращаются ободки для волос, которые когда-то были очень популярны. Они могут быть как яркими и пышно украшенными, так и почти незаметными. В статье мы поговорим о модных тенденциях в ободках для волос на весну-лето этого года.

Бархатные

Бархатные ободки идеально подходят для создания как повседневного, так и элегантного образа. Это универсальный классический вариант аксессуара.

В этому году вам стоит обратить внимание на широкие одноцветные ободки, а также бархатные аксессуары с тигровыми и зебровыми принтами. Кроме этого будут популярны модели с косичками и тканями разных цветов.

Тонкие металлические

Тонкие ободки из металла – самый женственный и нежный вариант. Вы можете сочетать эти аксессуары с разными стилями одежды. В некоторых случаях они уместно смотрятся даже в сочетании с деловым костюмом.

Для повседневного образа подойдут простые тонкие ободки с минимумом декора. Для торжественных случаев выбирайте изделия с цветами, стразами и разноцветными элементами.

Нарядные

Если вы хотите выделиться, то обратите внимание на ободки со стразами и камнями. Они будут сверкать и привлекать внимание. Такие аксессуары подходят для особых случаев. Они хорошо сочетаются с блестящими серьгами.

Если вам нужно создать более сдержанный и элегантный образ, то выбирайте ободки, украшенные декором “под жемчуг”. Эти аксессуары красиво смотрятся с одеждой белых и пастельных оттенков.

С цветами

Ободки с цветами – это классика, которая никогда не устареет. Они делают ваш образ романтичным и нежным.

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Весной и летом этого года будут популярны ободки с объемными цветами одного или нескольких оттенков. Это придает прическе особый шик и красоту.

Объемные

Не забывайте о красивых объемных ободках, которые эффектно подчеркнут вашу прическу. Они могут быть разных оттенков, но лучше выбирать яркие тона: желтые, синие или красные.

Вы можете использовать многоцветные объемные ободки. Они станут отличным дополнением к вашему образу.

Повязки из шарфов

Вы можете создать ободок для волос сами. Просто возьмите маленький шарф и завяжите его вокруг головы. Этот вариант подойдет для создания романтичного образа. Он отлично сочетается с юбкой миди, платьем или костюмом.

Заключение

Ободок для волос – актуальный аксессуар этого года. Он не только поддерживает прическу и открывает лицо, но и является стильным дополнением к вашему образу.