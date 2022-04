Анна Снаткина: 10 коротких вопросов

На что потратили свой первый гонорар?

В 18 лет я получила права и научилась водить машину. Мне очень хотелось сесть за руль, поэтому первые заработанные деньги я потратила на покупку старенького автомобиля.

Помните свою первую любовь?

Да, конечно. Мне было 8 лет, я влюбилась в мальчика из соседнего подъезда.

Самое необычное место, где было свидание?

В ресторане Romantic, расположенном в гостинице Radisson. Это место со столиком на двоих, где все было украшено моими фотографиями и цветами. Это было очень загадочно и романтично. Этот замечательный подарок мне сделал муж на 30-летие.

Какую песню любите петь в караоке/в душе?

Моя самая любимая песня — I Will Always Love You Уитни Хьюстон.

Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой

Кино или театр? Почему?

Я по-своему люблю и кино, и театр. Для меня это равноценные области искусства.

Какую самую забавную фразу выдавала ваша дочь Вероника?

Было много таких фраз. Однажды Вероника спросила: “Папа, но если мама – актриса, значит, ты – актрис?”.

Ваше самое романтичное воспоминание за все время отношений с мужем?

У нас с Витей была очень красивая свадьба в Летнем дворце Петергофа. Это воспоминание на всю жизнь.

Свадебные фото Анны и Виктора

Как вы можете описать работу Валерии Гай Германики как режиссера?

Лера потрясающий режиссер, очень чуткий, тонкий и не дающий тебе соврать в кадре. В работе с Лерой сразу виден ее почерк, это и называется авторским кино. Она не идет на компромиссы сама с собой и всегда добивается того, что ей нужно от актера. Мне с Лерой работать было очень комфортно, у нас сразу возникло полное доверие и взаимопонимание.

Какое блюдо вы готовы есть хоть каждый день?

Я обожаю морепродукты, в частности очень люблю креветки.

Если завтра наступит конец света, как бы вы провели сегодняшний день?

Надеюсь, что конец света никогда не наступит. Но если все-таки допустить такую мысль, то, конечно, я была бы рядом со своей семьей.

Анна Снаткина в сериале “Обоюдное согласие”