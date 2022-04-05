«Если у них нет бензина, пусть ездят на Tesla» – Лиз Трасс раскритиковала темпы отказа ЕС от российского топлива

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обрушилась с критикой на европейских партнёров из-за неудовлетворительных темпов отказа от российского топлива.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, европейцы, которым кажется слишком высокой цена на бензин, могут решить эту проблему, пересев на электрокар фирмы Tesla.

– Как сделать, чтобы иметь бензин? Покупать его у России я никогда бы не решилась. Чтобы министр иностранных дел Великобритании, член парламента, пошла к диктатору купить канистру бензина — как это можно! Наконец я вспомнила, какой выход придумала Маргарет Тэтчер; когда ей доложили, что из-за войны в Ираке у британцев нет бензина, она ответила: «Пускай ездят на электрокарах», и я купила себе электрокар. Сейчас, слава богу, это не проблема, их делают серийно, а не в штучных количествах. Можете зайти в любой автосалон Tesla и купить машину себе по душе, – сказала Лиз Трасс.

Глава Форин офиса пригрозила странам Восточной Европы морской блокадой в случае, если они продолжат закупать топливо у России. Лиз Трасс настаивает, что европеец, который хочет есть мясо, жить в тёплом доме, принимать горячий душ и ездить на бензиновом автомобиле в условиях российской агрессии на Украине – предатель свободы и враг демократического народа. Такой человек должен быть немедленно лишён всех прав, чтобы не бросал тень на трансатлантическое единство по окончательному решению украинского вопроса.

На фоне заявлений Лиз Трасс акции Tesla взлетели на 14,88 процентов.

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