Средства для ухода могут не помочь, а навредить: 5 ошибок, которые портят цвет лица

Уход за кожей лица — часть необходимой бьюти-рутины. Косметические процедуры направлены на то, чтобы сделать нас красивее, привлекательнее, ухоженнее. Однако некоторые процедуры и бьюти-привычки могут, напротив, сослужить плохую службу: испортить качество кожи и ухудшить цвет лица. Вот о каких именно ошибках идет речь.

Избыточное использование тонера

Давайте не путать с тоником. Тонер — это средство, которое пришло к нам из Кореи. В его составе обычно содержится гиалуроновая кислота. В то время как тоник по консистенции жидкий, тонер вязкий. Это основное отличие, которое позволяет индентифицировать тонер даже новичкам.

Тонеры бывают двух типов. Первые — это питательные. Они обеспечивают глубокое проникновение полезных компонентов в эпидермис. Вторые — это те, которые осветляют кожу, уменьшают интенсивность пигментных пятен. Именно в таких средствах содержится много кислот.

Если вы часто будете использовать осветляющий тонер, то рискуете испортить себе кожу. Все дело в губительном влиянии кислот, входящих в состав косметического средства. Из-за них могут появиться высыпания, раздражение, особенно если у вас чувствительная кожа.

Речь не о том, чтобы переубедить вас в том, что тонер использовать не нужно. Нужно, но очень умеренно, с осторожностью, наблюдая за реакцией кожи.

Агрессивное отшелушивание

Делать чистку лица нужно. Когда мы удаляем ороговевшие клетки кожи, то потом кремы впитываются лучше, питательные вещества проникают в эпидермис. В то же время нужно помнить о том, что пилинг должен быть бережным, а не агрессивным.

Некоторые женщины используют такие предметы, как щетки, мочалки для удаления ороговевших частиц. Из-за этого кожа может воспалиться, что повлечет за собой меланодермию и появление темных пятен на лице.

Сон с макияжем

Очень важно смывать всю косметику перед сном. Дело в том, что, пока мы спим, кожа проходит процесс восстановления. Когда же на лице косметика, то кожа попросту не может дышать. Подобная вредная привычка может привести к появлению разного рода дерматологических проблем. Посудите сами: поры закупорены, в них скопившаяся грязь вместе с кожным салом. Это провоцирует появление прыщей.

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Даже если вы очень сильно устали и валитесь с ног после тяжелого рабочего дня, найдите в себе силы дойти до ванной комнаты, чтобы тщательно умыть лицо и избавиться от косметики. Ваша кожа точно скажет вам за это «спасибо».

Игнорирование шеи и зоны декольте

Когда мы говорим о бьюти-рутине, то подразумеваем уход за кожей лица. Однако мы упускаем из виду один важный нюанс: в уходе нуждаются в том числе и шея, и зона декольте. На этих участках тела кожа более уязвимая. Она вырабатывает меньше коллагена, поэтому быстрее становится обезвоженной, а потом и дряблой.

Поэтому обязательно наносите питательное косметическое средство на зону шеи и декольте. Это могут быть как кремы, так и сыворотки. Эффективными являются и бальзамы, в составе которых есть пептиды и антиоксиданты. Данные компоненты являются прекрасным средством профилактики преждевременного старения кожи.

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Игнорирование солнцезащитного крема

Ультрафиолетовые лучи действуют на кожу негативным образом: в первую очередь они ее обезвоживают. Также из негативных последствий можно выделить появление пигментных пятен, морщин, даже провокацию онкологических заболеваний.

В то же время ультрафиолет нам нужен, ведь под действием солнечных лучей в организме вырабатывается витамин Д. Выход прост: пользоваться солнцезащитным кремом не только на пляже во время загара, а каждый раз, когда вы выходите на улицу в солнечную погоду. Даже если это не лето, а любой другой сезон года.

Очень удобным косметическим средством является тональный крем с SPF-защитой, то есть два в одном. Тогда вам не придется наносить несколько средств на кожу.

Учитывайте, что фактор SPF-защиты должен быть тем выше, чем светлее ваша кожа. Если вы быстро обгораете на солнце, то берите максимальную защиту. Если у вас смуглая кожа и загар ложится ровно и быстро, то можете брать крем с минимальной защитой от ультрафиолета. Самое главное — это чтобы хоть какой-то защитный барьер был. Тогда вы продлите молодость кожи и значительно уменьшите риск возникновения онкологии.

А вообще старайтесь меньше времени проводить непосредственно под солнцем. Обязательно надевайте головной убор, будь то широкополая шляпа или кепка с козырьком. Пусть ваше лицо остается в тени.