 

Джейсон Момоа впервые прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл

05.04.2022, 18:45, Разное
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После того, как Джейсон Момоа объявил о разводе с женой Лизой Боне, актер чаще всего появляется на публике один или с детьми. Однако, на вечеринке после официальной части премии “Оскар” Момоа был замечен с актрисой Кейт Бекинсейл. Очевидцы отметили особенно теплое общение двух звезд.

Теперь Джейсон прояснил ситуацию, ответив на прямой вопрос журналиста издания Extra. Актер утверждает, что пострадал из-за своих “джентльменских” манер, ведь он всего лишь дал замерзшей актрисе свое пальто.

Абсолютно нет, мы не вместе. Она очень милая, и я был с ней очень милым, просто был джентльменом. Теперь я никому не дам свое пальто, – сказал звезда “Аквамена”. 

Кейт Бекинсейл

В январе этого года 42-летний актер Джейсон Момоа, известный по фильмам “Аквамен”, “Конан-варвар” и сериалу “Игра престолов”, и 54-летняя актриса Лиза Боне после 16 лет совместной жизни объявили о разводе.

Позже иностранные СМИ постарались выяснить, что привело, казалось бы, идеальную пару к разводу, и обратились к источникам, близким к звездам. Инсайдер был уверен, что Джейсон и Лиза приняли взвешенное решение и несколько месяцев пытались сохранить брак.

Они разошлись из-за разных целей. Несколько лет назад Джейсон изо всех сил пытался найти работу. Сейчас его карьера процветает. Актер хочет продолжать активно сниматься. А Лиза не готова сопровождать мужа в поездках по разным городам. Ей нравится жить в Лос-Анджелесе, — рассказал инсайдер изданию People.

Позже, в феврале, появились слухи бывшие снова сошлись, но на прошлой неделе актер опроверг эти слухи, заявив, что сохраняет добрые отношения с экс-супругой из-за общих детей. 



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