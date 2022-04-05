 

Das Erste – угроза общественному единству — власти Германии не поддержали быстрый отказ от энергопоставок из России

05.04.2022, 14:55, Разное
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После событий в Буче в Германии вновь зашёл разговор об эмбарго на энергетические поставки из России, пишет Das Erste. Но немецкий министр экономики Роберт Хабек не поддержал эту идею. Против неё выступил и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль. По его словам, эмбарго — это «неверный путь», который угрожает не только промышленности страны, но и общественному единству.


AP

После произошедшего в украинском городе Буча министр обороны Германии Кристина Ламбрехт вновь призвала обсудить эмбарго на энергетические поставки из России, пишет Das Erste. Но министр экономики Роберт Хабек отверг эту идею: «Мы придерживаемся стратегии по достижению независимости от российских газа, угля и нефти, но только не сразу».

Вместо этого он предложил в качестве следующего шага высвободить энергетическую инфраструктуру Германии из рук российских концернов: «Газпрома» и «Роснефти». По его словам, это необходимо для обеспечения надёжности энергоснабжения ФРГ, а также Польши. «Роснефти» принадлежит контрольный пакет акций в нефтеперерабатывающем заводе в городе Шведт, который снабжает бензином, дизелем, топочным мазутом и керосином Берлин, Бранденбург, а также западную часть Польши. По имеющейся информации, рассматривается возможность национализации предприятия.

Хабек также объявил о принятии пятого пакета антироссийских санкций. По его словам, они коснутся россиян из окружения главы Кремля Владимира Путина, поставок технических товаров, а также, возможно, финансового рынка.

Против резкой остановки энергетического импорта из РФ высказался и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль: «Несмотря на всю жестокость кадров из Бучи и эмоции, которые испытываю и я, нам нужно обсуждать последствия, к которым это приведёт в Германии». Эмбарго — это «неверный путь», убеждён он. Немецкий политик опасается не только последствий для промышленности, но и общественного единства. При этом Клингбайль отметил, что Германия «сейчас каждый день понемногу закручивает газовый кран». Сопредседатель СДПГ также сомневается, что прекращение энергопоставок заставит Владимира Путина остановить боевые действия на Украине: «То, что Путин сейчас делает, основывается не на экономическом благоразумии».



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