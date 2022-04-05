 

Мнение: Любящие вас органы

05.04.2022, 14:40, Разное
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Кое-что в поведении российских властей, связанное с так называемой «резней в Буче», выглядит как-то уж чересчур красноречиво и, я бы сказал, поразительно. Или я, может быть, недостаточно внимательно шерстил новости? Но мне пока ни разу не попалось ни одно их высказывание типа «да, ситуация вызывает у нас озабоченность, и ЕСЛИ вдруг окажется, что убийства действительно имели место и к ним каким-то образом причастны наши военнослужащие или другие граждане России, то мы со своей стороны добьемся, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание». И дальше можно было бы сто раз еще добавить оговорку в духе «но скорее всего это полный фейк» и т.д.

Было что-то такое? НЕТ. Ни от Военной прокуратуры, ни от Минобороны, ни от Следственного Комитета, ни от Пескова, ни от Мишустина, ни от Медведева – ни от кого. Позиция абсолютно однозначна с самого начала – «фейк и всё». Хотя – как это может быть? Никто во власти, в том числе и в НАДЗОРНЫХ органах, не допускает даже мысли, что российские военнослужащие в принципе способны на какие-либо военные преступления? «Жена Цезаря выше подозрений»? Если там в самом деле такой настрой, то, может, все надзирающие за армией органы надо просто распустить за ненадобностью – и военную прокуратуру, и военную полицию, и особые отделы – вообще всех? Зачем они, если у нас в армии воюют святые?

Это вдвойне непонятно, поскольку военные преступления вредят прежде всего самой армии, в частности, разбой и мародерство в отношении гражданских разлагают армию и разрушают в ней дисциплину – то есть, по идее, сама армия (МО) заинтересованы в том, чтобы все случаи бессудных расстрелов гражданских, ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ, немедленно расследовались и пресекались. Уже просто потому, что это прямо отражается на боеспособности.

Но – тишина. Это не говоря о том, что сама по себе фраза «Если что-то все же выяснится, то все виновные будут наказаны по всей строгости» вообще-то является просто ритуальной, она должна произноситься автоматически в случае каких-то громких скандалов – ХОТЯ БЫ для того, чтобы дать сигнал всем другим, потенциальным виновникам: у нас нет круговой поруки, «органы» бдят, если кто захочет беспределить, будет наказан…

О чем говорит эта тишина? Неужели это сигнал другого рода – «делайте на территории врага что хотите, если что, ваши отцы-командиры и любящие вас органы вас всегда прикроют, а всяким щелкоперам мы всегда заткнем глотку «Законом о фейках»? Но это был бы просто сигнал к развалу! Возможно, надо выбрать другой, простейший вариант в соответствии с «бритвой Оккама»: не грозят, поскольку знают – никакого контроля все равно нет. Остается только верить в отцов-командиров и личную порядочность бойцов. Верить и молиться.

Источник: Размышления вольного социолога



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