Мнение: Сербия после выборов

Сербия после выборов

Итоги выборов. Стеван Гайич (https://ruserbia.com/politika/vybory-v-serbii-itogi/), доктор политических наук, сотрудник белградского института Европейских исследований, приглашенный профессор МГИМО:

— Как бы странно не звучало, сейчас кажется, что все более-менее, за исключением партий, не прошедших в парламент, довольны результатами выборов. Почему? Из четырех патриотических коалиций прошли три: «Надежда», которую возглавлял Милош Йованович, «Двери» под руководством Бошко Обрадовича и «Заветники» Милицы Джурджевич. Хотя и было общее мнение, что они так или иначе зависят от Вучича, тот факт, что они прошли в парламент, сильно меняет этот расклад. Потому что теперь они будут независимые, учитывая, что находятся в парламенте. Они не позволят Вучичу пойти на дальнейшие уступки, или, откровенно говоря, предательства Косово. Существенно меняется атмосфера парламента, который был полностью под контролем Вучича в прошлом созыве.

Прошла коалиция Мариники Тепич. Они тоже могут быть довольны, получив 13%. Это означает, что они также будут ослаблять позиции Вучича, прежде всего, на темах криминала и коррупции.

С третьей стороны, усилился Ивица Дачич, Социалистическая партия которого получила 11%. Это, я думаю, и для русской публики важно, потому что это будет означать, что Вучич с помощью Запада решил убрать Душана Баятовича с должности директора компании «Сербиягаз», но у него этого не получилось. Ранее в СМИ муссировалась тема, что это увольнение могло ознаменовать собой фактический захват имущества «Газпрома» на фоне антироссийских настроений на Западе и давлении на Сербию. Запад теперь должен учитывать, что есть минимум четыре более-менее прорусские силы в парламенте: коалиция вокруг Обрадовича, «НАДА» Йовановича и «Заветники» Джурджевич. Но Социалистическая партия Сербии тоже может считаться патриотической. О СНС ничего не скажу, потому что это абсолютно аморфная масса людей, делающая все на основании капризов их лидера, Вучича. Все зависит как он себя будет вести, потому что его власть теперь очень сильно ограничена. Будет интересно, если он подаст в отставку с посла лидера СНС. Тогда его роль как президента – не скажу «номинальная», — но будет иметь гораздо меньший вес.

Нужно ожидать, что Дачич станет премьером. Это не ясно еще, но уже возможно. На городском уровне СНС скорее всего не потеряет власть, но и там социалисты будут иметь гораздо больше веса за счет того, что получили существенно больше голосов в сравнении с прошлыми выборами.

Так что можно сказать, что политика снова вернулась в Сербию. Парламент вновь будет местом активной политической жизни. Мы уже не будем являться государством, где абсолют власти находится у одного человека и кучки его приближенных. Запад будет иметь меньше почвы для давления. Не значит, что давления не будет, оно будет лишь усиливаться на фоне событий на востоке Европы. Но теперь Запад должен учитывать, что прорусские силы серьезно усилились.

Борис Тадич, бывший президент, – большой «лузер», провалился на выборах. Есть коалиция МОРАМО – крайне леволиберальная коалиция, которая поддерживает ЛГБТ, вступление в НАТО, Украину… Они счастливы, что прошли в парламент. Но их идеология полностью провалилась. Они не имеют возможности влиять на процессы в сербском обществе. С точки зрения суверенитета Сербии это очень важно.

https://t.me/dplatonova/9081 – цинк

Вучич после победы уже обозначил вектор развития Сербии. С НАТО не вступать, с Россией дружить, газ от России получать.

Ну а в целом, как и в Венгрии, на выборах в Сербии явно антироссийские силы потерпели полное поражение.

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