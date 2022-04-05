 

В Москве более 15 тысяч семей воспользовались бесплатной помощью при переезде по реновации

05.04.2022, 14:10, Разное
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В Москве продолжает действовать программа реновации. Власти города делают все, чтобы люди могли быстро и комфортно переселиться из старых квартир в новые. Для этого город предлагает бесплатные услуги помощи при переезде. Люди охотно пользуются предоставляемой услугой. Чаще всего это семьи, которые проживают на севере Москвы, а также на западе и востоке. Им бесплатно выделяют машины и грузчиков для организации переезда. Эта услуга еще действует, получить ее можно через сайт Mos.ru.

Напомним, программа реновации началась в Москве в 2017 году. В нее вошли 543 стартовые площадки. Сейчас по программе в столице строятся и проектируются более 380 зданий. 165 домов площадью более двух миллионов квадратных метров уже отдали для заселения. В новые квартиры переехали более 47 тысяч москвичей. Всего в новые современные квартиры с отделкой переедут порядка миллиона жителей города.

Участникам программы реновации предоставляют равнозначные квартиры. Число комнат и жилая площадь — не менее, чем в старой квартире. Коридоры, кухня, прихожая, ванная и туалет более просторные, чем в старой квартире. Горожане также могут выбрать равноценную квартиру или денежную компенсацию.



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