Принц Эдвард и Софи Уэссекская готовятся к своему карибскому турне

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22 апреля принц Эдвард и графиня Софи отправляются в свое карибское турне в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. В их маршруте значатся островные государства Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины. Все они, будучи конституционными монархиями, входят в Содружество наций. Главой этих государств является британская королева, и не всем их жителям это по душе. Поэтому в Британии от графа и графини Уэссекских ждут, что они извлекут уроки из прошедшего в марте карибского турне принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Софи Уэссекская и принц Эдвард

Напомним, что 30 ноября прошлого года Барбадос официально стал республикой и вышел из-под власти британских монархов, которые правили этим островным государством почти 400 лет. Это всколыхнуло движения за независимость в других странах Карибского бассейна. Когда герцог и герцогиня Кембриджские посетили Белиз, организаторам пришлось менять программу визита из-за акций протеста. Демонстрации сопровождали наследника британского престола в течение всего путешествия – на Ямайке и на Багамских островах. Активисты в этих странах выступают за упразднение монархии, а также призывают британскую корону выплатить компенсации за рабство и нарушения прав человека. И хотя принц Уильям осудил колониальное прошлое своей страны, пресса в этих странах обвинила супругов в том, что они были недостаточно открыты по отношению к обычным людям.

Эту ошибку предстоит исправить сыну королевы принцу Эдварду и, конечно, его супруге – любимице Елизаветы II Софи. После того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от роли старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, граф и графиня Уэссекские заняли их место. Уэссексы – образцовые члены королевской семьи. Милая и любезная Софи – первая простолюдинка, ставшая женой сына королевы. А Эдвард – единственный ребенок Елизаветы II, который ухитрился не развестись. На них возложена сложная задача – убедить островные государства, которые они посетят, оставаться в Содружестве. Британская газета The Daily Telegraph сообщила:

Дворцовые чиновники отчаянно пытаются избежать возможных подводных камней с точки зрения пиара, они тщательно прорабатывают маршрут Уэссекских перед их поездкой в конце этого месяца… Уэссексы, безусловно, захотят, чтобы в центре внимания оставалось историческое семидесятилетие правления королевы. Но любые возможные попытки повторить то, как вели себя во время своего первого визита в 1966 году монархиня и принц Филипп, передвигавшиеся по Гренаде в автомобиле с открытым верхом, приветствуя толпу, будут тихо отложены до лучших времен.

Королева Елизавета II и графиня Уэссекская