 

Венсан Кассель поздравил свою жену Тину Кунаки с юбилеем: “Моя леди”

05.04.2022, 11:45, Разное
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Венсан Кассель и Тина Кунаки – одна из самых ярких и искренних известных пар, которая не скрывает своих нежных чувств друг к другу ни на публике, ни в социальных сетях. В день рождения Тины Венсан не мог не поздравить ее публично. Актер сделал публикацию в сети, трогательно отметив 25-летие любимой жены. Под романтической фотографией (а других общих у этой пары просто нет) 55-летний Кассель оставил эмоциональную подпись:

Сегодня день рождения моей леди, моей крошки, моей жизни, моей королевы, моего подельника, моей любви, моей жены Тины. Лети до луны и звезд!

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Тина Кунаки родилась в Тулузе в семье итальянки и француза марокканского происхождения. В 15 лет родители отправили будущую модель учиться в Мадрид. Здесь она свободно заговорила на испанском и английском, а после подписала свои первые контракты с модельными агентствами. В 2016 году вышел клип популярного французского музыканта Мэтта Поккора на песню Belinda, в котором снялась Тина. Эта работа стала мощным трамплином в ее набирающей обороты карьере. 

О романе Венсана Касселя и еще 18-летней Тины Кунаки заговорили летом 2015 года – тогда влюбленные впервые были замечены вместе на Ибице. С самого начала они решили не скрывать свои отношения. Историю их знакомства Тина описала в одном из своих немногочисленных интервью – правда, избегая лишних подробностей:

Это был волшебный момент – мы оказались в одном и том же месте одновременно. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, скажу лишь, что мы оба любим серфинг.

По ее словам, первое время она даже не подозревала, что Венсан – известный актер. Журналисты заподозрили ее в лукавстве – сложно не знать лицо мужчины, известного на весь мир. Однако и тут Кунаки нашла объяснение: она выросла в маленькой деревне, где не было ни телевизоров, ни кинотеатров.

Первый официальный выход в свет Касселя и Кунаки состоялся в ноябре 2016 года на вечеринке Victoria’s Secret. А весной 2017-го они побывали на юбилейном, 70-м кинофестивале в Каннах. Кстати, там же присутствовала и бывшая жена Венсана – Моника Беллуччи, которая вела церемонию. В августе 2018-го они поженились, а в апреле 2019-го у них родилась дочь. Амазони супруги стараются скрывать от чужих глаз – лишь когда ей было 10 месяцев, малышка попала в объективы папарацци.

У Венсана также есть две дочери от бывшей супруги Моники Беллуччи – Дева и Леони. 



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