Рассекречен документ о крушении НЛО в Розуэлле в 1947 году

В опубликованном недавно документе ФБР утверждается, что следователь ВВС США в Нью-Мексико видел «три так называемых летающих тарелки», которые пилотировались «тремя пилотами человекообразной формы, но только три фута высотой».

Этот документ ФБР является «неоспоримым доказательством» того, что инопланетный космический корабль потерпел крушение в Розуэлле, заявил исследователь НЛО.

Отчет, представленный 22 марта 1950 года и опубликованный в рамках Закона о свободе информации, подтверждает, что следователь ВВС США в Нью-Мексико видел «три так называемых летающих тарелки», которыми управляли «три пилота человеческой формы, но ростом всего три фута».

Несмотря на то, что некоторые детали были опущены, известный исследователь НЛО Скотт Уоринг считает, что документ является стопроцентным доказательством инцидента с крушением НЛО в Розуэлле, в 1947 году.

Анализируя документ о наблюдениях НЛО уфолог сказал: «Этот документ ФБР по сути является неоспоримым доказательством того, что катастрофа НЛО в Розуэлле была. Это также доказывает, что правительство США отслеживает инопланетные космические корабли, инопланетные тела и инопланетные технологии…и даже оружие, способное уничтожать инопланетные корабли».

«Звучит невероятно, но все это правда. В документе ФБР говорится о нескольких важных фактах, о которых большинство людей не знают, и о которых даже я не знал… Я считаю, что радар, с которым экспериментировали ВВС США, был микроволновой технологией. Это опасно, так как нарушает работу некоторых типов электроники».

Кроме того, тот факт, что правительство США имеет тела инопланетян, подтверждают другие сообщения о том, что правительство США якобы использует инопланетную ДНК для создания земных серых инопланетян (серые – в отчете вид инопланетян). Они будут служить правительству США на подземной базе ВВС США под Лос-Аламосской лабораторией.

В документе, опубликованном ФБР, утверждается, что были зафиксированы три летающие тарелки, пилотируемые существами человекообразной формы высотой три фута.

«Это также подтверждают слова британского хакера Гэри Маккиннона, который сказал, что видел доказательства в компьютерах правительства США о солдатах США, путешествующих на космических кораблях».

«Обладая более 70 лет инопланетной технологией ВВС США, я на 100% уверен, что они научились создавать их и создавать свои собственные корабли, летающие со скоростью света, оснащенные импульсным оружием».

Инцидент в Розуэлле 8 июля 1947 года произошел ночью, когда многие свидетели видели, как неопознанный летающий объект врезался в ранчо недалеко от Розуэлла, штат Нью-Мексико.

Позже объект был идентифицирован как воздушный шар ВВС США, хотя многие до сих пор предполагают, что тогда инопланетяне потерпели крушение, и правительство США засекретило об этом всю информацию.