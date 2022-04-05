Когда в Москве начнется потепление – стала известна дата

Жители столицы уже заждались теплую весну, многих не радуют снежные хлопья в апреле. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд представил прогноз погоды в Москве. Его слова передает RT.

Ведущий метеоролог сообщил, что столбики термометров покажут заметный рост 6 апреля. В среду придет пора “сдержанного и умеренного” потепления, поясняет слова эксперта сайт “Вести Подмосковья”.

Прогноз погоды в Москве весьма позитивен, но сказочно благоприятной температуры ждать не стоит. Вероятны незначительные, но постоянные осадки. Ночью 6 апреля будет около нуля градусов, днём уже +6. А в последующие дни станет еще теплее, сообщает RT. В четверг и пятницу будет +11 и +12 градусов, согласно подсчетам Гидрометцентра.