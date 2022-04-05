Москвичи понаехали! – Личное мнение

Многие россияне вдруг вспомнили, что они — евреи. Ну, или решили, что могут таковыми считаться.



Фото: Соцсети

Вот и толстый Джиган фотографируется у Стены плача, всячески подчёркивая своё еврейство.

Смотрю я на всё это и задаюсь одним вопросом.

А как сами израильтяне, которым Земля Обетованная была нужна не только в горе, но и в радости, относятся к таким товарищам, претендующим, как я полагаю, на гражданство Израиля?

Жили-жили эти персонажи в Москве, в Израиле бывали редко. Если, вообще, бывали. Так Джиган со своей силиконовой женой всё чаще на Мальдивы и на Туретчину наведывались.

И тут — здрасте, пожалуйста: вспомнили, приехали, претендуют. Хотим к корням своим припасть, говорят. Шалом.

И вот, вместо подноса со жрачкой в турецком бассике, у них теперь — бутылка пива на фоне флага Израиля и подпись: Home, sweet home!



Фото: Соцсети

Я даже не знаю, как это назвать, если честно.

Ты приехал в страну, которую называешь домом, но не придумал ничего лучше, чем сфотографировать бутылку пива на фоне её флага? Ты — в себе, чувак?

В общем, не просто неубедительно, но и чисто по-человечески некрасиво. Не верю.

А вы?

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