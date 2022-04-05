 

Москвичи понаехали! – Личное мнение

05.04.2022, 0:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие россияне вдруг вспомнили, что они — евреи. Ну, или решили, что могут таковыми считаться.


Фото: Соцсети

Вот и толстый Джиган фотографируется у Стены плача, всячески подчёркивая своё еврейство.

Смотрю я на всё это и задаюсь одним вопросом.

А как сами израильтяне, которым Земля Обетованная была нужна не только в горе, но и в радости, относятся к таким товарищам, претендующим, как я полагаю, на гражданство Израиля?

Жили-жили эти персонажи в Москве, в Израиле бывали редко. Если, вообще, бывали. Так Джиган со своей силиконовой женой всё чаще на Мальдивы и на Туретчину наведывались.

И тут — здрасте, пожалуйста: вспомнили, приехали, претендуют. Хотим к корням своим припасть, говорят. Шалом.

И вот, вместо подноса со жрачкой в турецком бассике, у них теперь — бутылка пива на фоне флага Израиля и подпись: Home, sweet home!


Фото: Соцсети

Я даже не знаю, как это назвать, если честно.

Ты приехал в страну, которую называешь домом, но не придумал ничего лучше, чем сфотографировать бутылку пива на фоне её флага? Ты — в себе, чувак?

В общем, не просто неубедительно, но и чисто по-человечески некрасиво. Не верю.

А вы?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Рита Дакота смогла вернуться в Россию после инцидента с положительным тестом на коронавирус в Турции

01.06 / Пяточки как у младенца: 5 народных средств, которые помогут забыть о сухой коже

19.11 / Чистосердечное признание: Меган Маркл передавала личную информацию авторам книги Finding Freedom

28.01 / Мнение: Заплыв на F-35

09.05 / Мнение: Врач привился Спутником

14.03 / Футуролог из России назвал ключевые угрозы человечеству после пандемии

31.08 / Назван ТОП-5 лучших автомобилей для женщин в 2020 году

01.01 / Губернатор Виталий Мутко поздравил петербуржцев с Новым годом

09.06 / Skoda Octavia 2021 года: объяснение вариантов

23.02 / Мнение: Немного стыдная дата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика