Мобильные телефоны не повышают риск онкологии

Результаты недавней исследовательской работы, опубликованные в Journal of the National Cancer Institute, продемонстрировали, что мобильные телефоны не связаны с риском развития рака.

Среди многих людей принято считать, что современные мобильные устройства вредят человеческому организму. Некоторые думают, что телефоны повышают риск развития онкологии.

В ходе недавней научной работы эксперты решили проанализировать данные о более 770 тысячах человек, которые рассказали об использовании мобильных телефонов. Результаты показали, что вероятность возникновения рака не связана с тем, как часто люди пользуются смартфонами.