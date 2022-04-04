 

Мобильные телефоны не повышают риск онкологии

04.04.2022, 6:40, Разное
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Результаты недавней исследовательской работы, опубликованные в Journal of the National Cancer Institute, продемонстрировали, что мобильные телефоны не связаны с риском развития рака.

Среди многих людей принято считать, что современные мобильные устройства вредят человеческому организму. Некоторые думают, что телефоны повышают риск развития онкологии.

В ходе недавней научной работы эксперты решили проанализировать данные о более 770 тысячах человек, которые рассказали об использовании мобильных телефонов. Результаты показали, что вероятность возникновения рака не связана с тем, как часто люди пользуются смартфонами.



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