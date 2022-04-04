Feduk рассказал о сложностях отцовства: “Нервная система на исходе”

Российский певец, 30-летний Федор Инсаров, известный как Feduk, в радио-интервью рассказал про отцовство. Он и его супруга, дочь известного ресторатора Аркадия Новикова 31-летняя Александра, недавно впервые стали родителями, у них родилась дочь Нина.

Федор признался, что, когда девочка только появилась на свет, он был по-настоящему обескуражен. Молодой папа в день рождения дочери испытал бурю эмоций.

Пока, честно говоря, осознание только-только приходит. Когда она появилась на свет, у меня так сверкнуло в голове, прямо невозможно. Как будто тебя огрели чем-то супер тяжелым, но не больно, а молотком счастья, — сказал он в эфире радио Like FM.

Feduk был на родах, и в этот момент, как вспоминает сейчас, очень нервничал и переживал.

Когда ты не спишь практически, у тебя нервная система на исходе. И ты очень странно оцениваешь ситуацию вокруг, ты очень раздраженный. Ты находишь в себе силы ухаживать, держаться, заботиться, быть внимательным, но иссякает энергия в какой-то момент и ты можешь сорваться, сделать какую-то ерунду. Поэтому думаешь, блин, это так сложно? – говорит Федор.

Александра Новикова и Feduk с новорожденной дочерью

Молодым родителями, Федору и Александре, по признанию певца, помогают родственники. Он говорит, что ценит такую помощь, без которой не мог бы работать, ведь тогда просто не оставалось бы времени и сил на себя и работу. Сейчас Feduk пишет новый альбом и планирует отдельную композицию посвятить дочери, музыкант сочиняет колыбельную. Инсаров признался, поддерживать свою энергию ему помогает здоровый сон.

А потом ты высыпаешься, это такой рестарт, ты перезагрузился и опять полон сил. Обязательно нужно рассчитать свои силы, чтобы продержаться, – сказал Feduk.

Напомним, что 5 марта этого года Александра Новикова опубликовала в своем Telegram-канале первую фотографию с новорожденным ребенком, подтвердив таким образом новость о том, что родила дочь. На черно-белом снимке, сделанном после сразу после родов, можно рассмотреть не только эмоции, переполняющие маму, но и лицо малышки.

О том, что Feduk и Александра Новикова связали себя узами брака, различные Telegram-каналы писали 22 мая 2021 года. Сообщалось, что пара сыграла свадьбу в Барвихе, а невеста была одета в белое платье Bottega Veneta и пиджак в тон. Два дня спустя молодожены подтвердили новость – они действительно поженились. О романе пары стало известно осенью 2018-го, а их светский дебют состоялся весной 2019-го. В июле 2020 года Александра и Федор пришли на шоу “Вечерний Ургант” и впервые раскрыли подробности своего романа. Оказалось, будущие супруги познакомились случайно, в магазине, когда Александра выбирала подарок своему брату.